LIVE Galles-Danimarca 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: inizia la partita

4′ Delaney commette fallo su Ramsey dai 35 metri, punizione Galles.

3′ Il Galles si fa vedere con James che per poco non accoglie una verticalizzazione invitante sulla sinistra.

2′ Ancora la Danimarca. Kjaer cerca Stryger Larsen in profondità ma il pallone è troppo lungo.

1′ Inizio subito spumeggiante: Mepham ferma l’avanzata sulla fascia destra dei danesi.

1′ Si parte!

17.59 Il capitano Gareth Bale, offre al capitano danese Kjaer una maglia del Galles intitolata a Christian Eriksen. Un gesto molto speciale.

17.58 Che entusiasmo sugli spalti per i soli 100 tifosi del Galles! Tra poco inizia il primo ottavo di finale di Euro 2020!

17.56 Adesso, l’inno gallese: “Hen Wlad Fy Nhadau”.

17.55 Squadre in campo: si parte con l’inno danese, “Der er et yndigt land”.

17.55 Quasi tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

17.50 Dall’altra parte, senza tenere conto della vittoria a Euro ’92, la Danimarca ha vinto solo una partita a eliminazione diretta nella sua storia (6 sconfitte).

17.45 In questa edizione degli Europei, il Galles aspetta ancora i gol di Gareth Bale (solo 2 assist forniti nella fase a gironi). A Euro 2016, realizzò 3 reti.

17.40 Chi passa il turno affronterà ai quarti di finale la vincente di Olanda-Repubblica Ceca, match in programma domani sempre alle ore 18 a Budapest.

17.35 L’arbitro del match è il tedesco Sibert, assistito dai connazionali Seidel e Foltyn. Quarto uomo: Hategan (Rou). Al Var, Dankert (Ger). Gli Avar sono i tedeschi Dingert, Gittelmann e Fritz.

17:30 La partita si gioca alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, Olanda, in cui saranno ammessi 12mila spettatori, il 25% della capienza totale.

17:00 La formazione ufficiale della Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Dolberg, Braithwaite, Damsgaard. CT: Hjulmand.

16.55 La formazione ufficiale del Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. CT: Page.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Galles-Danimarca, partita di calcio valida per gli ottavi di finale di Euro 2020.

Anche la Danimarca si è qualificata da seconda, dietro al Belgio nel gruppo B con 3 punti. Un esordio triste per il malore in campo di Eriksen (sconfitta per 1-0 con la Finlandia a parte), ma piano piano è arrivata la riscossa. Il gol di Poulsen alla seconda giornata è stato rimontato dal Belgio, poi vincitore per 2-1. Ma non dalla Russia, che ha subito un sonoro 4-1: da qui gli unici 3 punti per il passaggio del turno degli scandinavi.

Il Galles è passato alla fase ad eliminazione diretta da secondo classificato nel gruppo A, quello dell’Italia (capolista), con 4 punti. Proprio con gli Azzurri è arrivata l’unica sconfitta (per 1-0). Le altre due partite sono state importanti per la qualificazione: l’1-1 con la Svizzera al debutto e il successo per 2-0 sulla Turchia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Galles-Danimarca, partita di calcio valida per gli ottavi di finale di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse