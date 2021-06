LIVE Finlandia-Belgio, Europei 2021 in DIRETTA: Lukaku e compagni per blindare il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Kanerva si affiderà al solito 3-5-2. Davanti al portiere Hradecky, ci saranno Toivio, Arajuuri e O’Shaughnessy che formeranno la solida linea difensiva a tre. A centrocampo Raitala e Uronen saranno gli esterni a tutta fascia, con Sparv favorito su Schüller come regista davanti la difesa con Lod e Kamara mezzali. In attacco sarà confermata la coppia titolare composta da Pukki e Pohjanpalo.

Roberto Martínez nel suo Belgio farà rientrare da titolare De Bruyne, possibilità inoltre per Eden Hazard da titolare anche se parte in svantaggio con Carrasco. Lukaku sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Kevin De Bruyne e appunto uno tra Ferreira Carrasco e il solito Eden Hazard. Meunier e Thorgan Hazard saranno i tornanti di fascia titolari, con Tielemans e Dendoncker (in vantaggio su Witsel) in mediana. In difesa linea a tre composta da Alderweireld, Denayer e Vermaelen (in vantaggio su Boyata). In porta agirà il titolare Courtois.

PROBABILI FORMAZIONI Finlandia-Belgio

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

