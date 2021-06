LIVE Finlandia-Belgio 0-2, Europei 2021 in DIRETTA: pagelle e highlights. I Diavoli Rossi passano come primi nel girone!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.00 Ecco le pagelle:

Finlandia (3-5-2): Hradecky 5.5; Toivio 5.5, Arajuuri 6, O’Shaugnessy 5.5; Raitala 5, Lod 6.5 (91’ Forss s.v.), Sparv 6.5 (59’ Schuller 6), Kamara 6, Uronen 6 (70’ Alho 6); Pukki 4.5 (91’ Jensen s.v.), Pohjanpalo 4.5 (70’ Kauko 6)

CT Kanerva 6.

Belgio (3-4-3): Courtois 6; Boyata 6, Denayer 6, Vermaelen 7.5; Trossard 6 (76’ Meunier 6), Witsel 5.5, De Bruyne 7.5 (91’ Vanaken s.v.), Chadli 5.5; Doku 6.5 (76’ Batshuayi 6), Lukaku 7.5 (84’ Benteke s.v.), E. Hazard 5.5

CT Martinez 7.

22.57 Finisce terza la Finlandia che disputa comunque un bellissimo Euro2020 tenendo fino all’ultima giornata aperta la qualificazione, Belgio che passa come pronosticato da prima del girone.

93′ Finisce la partita, Finlandia-Belgio 0-2.

92′ Intanto invasione di campo di una donna che viene subito fermata, si riprende a giocare.

91′ Fuori De Bruyne e dentro Vanaken nel Belgio.

90′ Tiro a giro di Hazard che non trova la porta.

88′ Fuori Lukaku e dentro Benteke nel Belgio.

86′ Goooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, rete dell’attaccante belga che si gira sul difensore mandando la palla sul secondo palo, Finlandia-Belgio 0-2.

84′ Lod da fuori area manda alto sopra la traversa.

82′ Intanto proprio la Danimarca si porta sul 3-1 contro la Russia.

80′ In questo momento la Finlandia è terza, con la Danimarca qualificata come seconda per il numero di reti.

78′ Goooooooooooool, autogol di Hradecky, sfortunato il portiere finlandese che dopo un colpo di testa di Vermaelen finito sul palo sbatte il pallone sulla mano di Hradecky che la mette in porta, Finlandia-Belgio 0-1.

76′ Doku dalla sinistra punta l’uomo e mette in mezzo, spazza Arajuuri.

74′ Fuori Uronen e dentro Alho per la Finlandia.

72′ Dentro Kauko e fuori Pohjanpalo per la Finlandia.

70′ Intanto la Russia accorcia le distanze contro la Danimarca, Danimarca-Russia 2-1.

68′ Doku supera l’uomo ma non riesce a mettere in mezzo.

66′ Rete di Lukaku, ma l’attaccante belga si trova in fuorigioco di pochi centimetri.

64′ De Bruyne per Eden Hazard che con il piatto chiama all’intervento di Hradecky.

62′ Belgio che continua ad attaccare, ma la Finlandia si difende bene.

60′ Fuori Sparv per far posto a Schuller nella Finlandia.

58′ Danimarca che raddoppia il risultato, Danimarca-Russia 2-0.

56′ Chadli tenta il tiro, pallone troppo morbido che finisce sulle mani di Hradecky.

54′ Chadli va al cross dalla sinistra ma non trova la precisione per Lukaku.

52′ Denayer prova con il destro da fuori, manda a lato.

50′ Belgio che tenta di arrivare al vantaggio.

48′ Trossard prova il cross per Lukaku, respinge la difesa finlandese.

46′ Inizia la ripresa!

21.55 La Finlandia in questo momento si trova in seconda posizione grazie al vantaggio della Danimarca sulla Russia, classifica del girone momentanea Belgio 7, Finlandia 4, Danimarca 3, Russia 3.

A Tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine del primo tempo, Finlandia-Belgio 0-0.

43′ Doku prova il tiro a giro, respinge Hradecky in tuffo.

41′ Intanto nell’altra partita, la Danimarca è passata in vantaggio per 1-0 sulla Russia.

39′ De Bruyne per Lukaku che ci tenta di testa, para Hradecky.

37′ Spinge ora il Belgio, Doku ci prova con il sinistro ma viene respinto dalla difesa.

35′ Trossard da fuori area, manda il pallone oltre i pali.

33′ Witsel con il piatto manda alto sopra la traversa.

31′ Possesso palla prolungato per il Belgio.

29′ De Bruyne per Lukaku ma il pallone non è preciso per l’attaccante belga.

27′ Doku per Lukaku, ma l’attaccante dell’Inter si libera in modo falloso.

25′ De Bruyne salta mezza difesa e mette in mezzo, Hradecky blocca il pallone che viaggiava dentro l’area di rigore.

23′ Lukaku supera l’avversario e tenta di servire Hazard, passaggio che viene intercettato.

21′ Ancora nessun tiro per le due nazionali.

19′ Uronen tenta il cross dalla sinistra, ma il cross è completamente sballato.

17′ Lukaku con il sinistro non trova la porta, ma era in posizione di fuorigioco.

15′ De Bruyne prova il cross per Lukaku, pallone sulle mani del portiere.

13′ Pukki riceva palla dentro l’area di rigore, ma De Bruyne ferma l’attaccante prima del tiro.

11′ Tanti errori della Finlandia in fase di possesso palla.

9′ Baricentro alto per la Finlandia, squadra corta che lascia pochi spazzi.

7′ De Bruyne tenta il filtrante per Doku, ma la punta non trova l’aggancio con il pallone.

5′ Uronen prova a servire Pukki, ma l’attaccante sbaglia il tocco per concludere il triangolo.

3′ Canovaccio tattico piuttosto chiaro, Belgio che domina da subito il gioco con la Finlandia che proverà a colpire in contropiede.

1′ Inizia la partita!

20.56 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni nazionali!

20.53 La Finlandia ha effettuato finora soltanto due tiri nello specchio nelle due gare disputate a Euro 2020. Dal 1980, nessuna squadra ha mai contato meno di quattro conclusioni nello specchio nelle tre partite della fase a gironi di un Europeo.

20.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match!

20.46 Il Belgio ha vinto l’ultima partita della fase a gironi in ognuna delle ultime quattro partecipazioni a grandi tornei (EURO + Mondiali), dopo aver perso 2-0 contro la Turchia a Euro 2000.

20.43 Entrambe le partite giocate dalla Finlandia a Euro 2020 sono terminate 1-0: un successo contro la Danimarca e una sconfitta contro la Russia. L’unica squadra ad avere visto concludersi tre gare consecutive sull’1-0 nello stesso Europeo è stata la Grecia a Euro 2004, anno in cui si aggiudicò il trofeo.

20.39 Il Belgio potrebbe vincere il 100% delle partite della fase a gironi per il secondo grande torneo consecutivo (3/3 anche ai Mondiali 2018), ma per la prima volta in una singola edizione degli Europei.

20.36 Dopo aver vinto quattro partite di fila tra ottobre e novembre 2020, la Finlandia ha strappato il successo soltanto in una delle ultime otto sfide in tutte le competizioni (2N, 5P), senza trovare il gol in tre delle ultime quattro (tutte sconfitte).

20.33 Dai Mondiali del 2014, i due giocatori europei con il maggior numero di assist nei grandi tornei (Mondiali ed Euro) sono il tandem belga Eden Hazard (nove) e Kevin De Bruyne (otto). Inoltre, entrambi i giocatori hanno fornito un passaggio vincente nell’ultimo match contro la Danimarca, diventando la prima coppia di subentrati a dispensare un assist con la stessa squadra in una partita degli Europei, dopo Robin van Persie e Arjen Robben nel 2008 (per l’Olanda vs Francia).

20.30 Eden Hazard ha confezionato cinque assist in sette partite con il Belgio agli Europei, incluso quello contro la Danimarca nel secondo turno della fase a gironi: in media un assist ogni 98 minuti di gioco. Dal 1980 (da quando abbiamo questi dati), è record per un giocatore con almeno cinque gare disputate nella competizione.

20.26 Joel Pohjanpalo ha effettuato finora il 42% dei tiri totali della Finlandia a Euro 2020 (5/12), mentre nessun altro compagno di squadra ne può vantare più di due in questo torneo

20.23 Il Belgio è già qualificato e punta al primo posto, la Finlandia cerca il pass per gli ottavi.

20.20 Ecco le formazioni ufficiali:

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo. Ct. Kanerva

BELGIO (3-4-3): Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli; Doku, Lukaku, E. Hazard. Ct. Martinez

20.15 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Finlandia-Belgio partita di Euro2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Finlandia-Belgio match di Euro2020, Finlandia che vuole provare a vincere per passare il turno.

Kanerva si affiderà al solito 3-5-2. Davanti al portiere Hradecky, ci saranno Toivio, Arajuuri e O’Shaughnessy che formeranno la solida linea difensiva a tre. A centrocampo Raitala e Uronen saranno gli esterni a tutta fascia, con Sparv favorito su Schüller come regista davanti la difesa con Lod e Kamara mezzali. In attacco sarà confermata la coppia titolare composta da Pukki e Pohjanpalo.

Roberto Martínez nel suo Belgio farà rientrare da titolare De Bruyne, possibilità inoltre per Eden Hazard da titolare anche se parte in svantaggio con Carrasco. Lukaku sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Kevin De Bruyne e appunto uno tra Ferreira Carrasco e il solito Eden Hazard. Meunier e Thorgan Hazard saranno i tornanti di fascia titolari, con Tielemans e Dendoncker (in vantaggio su Witsel) in mediana. In difesa linea a tre composta da Alderweireld, Denayer e Vermaelen (in vantaggio su Boyata). In porta agirà il titolare Courtois.

PROBABILI FORMAZIONI Finlandia-Belgio

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

