LIVE Croazia-Scozia, Europei 2021 in DIRETTA: serve una vittoria ad entrambe per sperare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Croazia-Scozia, partita di calcio valida per la 3a giornata della fase a gironi, gruppo D, di Euro 2020.

Stesse partite disputate e stessi punti raccolti nella classifica (1) per le due compagini in questione nella classifica di un girone che comprende anche Inghilterra e Repubblica Ceca (entrambe a 4 e pronte a sfidarsi nell’altro incontro in programma in contemporanea a Wembley).

Chi la spunterà oggi? La parola al campo: unico giudice supremo. Il punto non serve a nessuno, perchè sancirebbe la certa eliminazione di entrambe, mentre una vittoria potrebbe rilanciare sia il team vicecampione del mondo sia quello britannico; per un passaggio del turno magari da seconda del raggruppamento o come una delle quattro migliori terze verso gli ottavi di finale.

Di seguito le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes.

