CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.47 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Donna Vekic. Buon proseguimento di serata con OA Sport!

18.46 Sfide tra due tenniste che hanno sbagliato molto al servizio, 12 doppi falli a 10 in ‘favore’ dell’azzurra. La Vekic serve un po’ meglio, con il 61% di prime in campo ed il 70% di scambi vinti (52/74). Camila paga le tantissime palle break non sfruttate, chiudendo la partita con un brutto 4/16.

18.43 Si chiude l’avventura di Birmingham per Camila Giorgi, che per un’ora buona sembra dominare il match contro una Donna Vekic non al meglio. Poi, da metà secondo set, la croata esce fuori mentre l’azzurra sbaglia tanto, vincendo il secondo set e andando a servire per la partita. Camila ci prova andando a tutto braccio, ma il margine è troppo e deve arrendersi.

GAME, SET AND MATCH! Donna Vekic batte Camila Giorgi con il punteggio di 2-6 6-3 6-4!

40-15 E un altro ace per la Vekic. Altri due match point!

30-15 Ace potentissimo della croata.

15-15 Doppio fallo della Vekic.

15-0 Rovescio larghissimo di Camila.

GAME GIORGI, 4-5. Con l’ace di seconda, Camila tiene viva la partita.

40-0 Servizio al corpo dell’azzurra

30-0 Ace di Camila.

15-0 Servizio e rovescio vincente dell’azzurra.

BREAK GIORGI, 3-5! Camila annulla tre match ball e recupera un break!

40-A Largo il dritto della Vekic.

40-40 E il rovescio tradisce ancora l’azzurra.

40-A E ancora la Giorgi! Schiaffone lungolinea di dritto!

40-40 Perde la risposta Camila su una seconda non irresistibile dell’avversaria.

40-A Siamo entrati in un loop. Risposta vincente della Giorgi!

40-40 Annullata preventivamente con l’ace!

40-A E spara lunghissimo il dritto la croata. Quarta palla break per Camila.

40-40 Ace della Vekic.

40-A E un altro rovescio meraviglioso di Camila! Altra palla break!

40-40 Si salva la Vekic, con il servizio esterno e il rovescio ficcante.

40-A Doppio fallo della croata.

40-40 Servizio e rovescio per la Vekic.

40-A E ora Camila gioca senza pressioni, torna a tirare tutto e va avanti nel punteggio.

40-40 In rete il rovescio della Vekic.

A-40 Altra risposta a tutto braccio di Camila, con lo scambio in mano però stecca il dritto. Quarto match point.

40-40 E Camila annulla anche questo con il contropiede di dritto.

40-30 Gran vincente di dritto dell’azzurra. Ma c’è un altro match point da salvare.

40-15 Lunghissimo il rovescio incrociato di Camila. Altri due match point per la Vekic.

30-15 Dritto vincente della croata dopo la risposta a campanile azzurra.

15-15 Doppio fallo per la Vekic.

15-0 Scambio lungo, in rete il dritto della Giorgi.

GAME GIORGI, 2-5. Con un dritto lungolinea, Camila allunga il match.

40-40 Altro errore della Giorgi.

A-40 Conduce lo scambio Camila e rende la risposta impossibile.

40-40 La Vekic spreca la prima opportunità di chiudere la partita.

40-A In rete il fiacco dritto della Giorgi. Match point.

40-40 Gran risposta e dritto ancor più portentoso per la Vekic.

A-40 Servizio e dritto per Camila.

40-40 Ennesimo errore della Giorgi, in rottura prolungatissima.

40-15 Camila insiste sul dritto avversario e chiude il punto.

30-15 Stavolta è Camila a non tenere in campo il colpo.

30-0 Errore della Vekic con il dritto.

15-0 Servizio e rovescio vincente.

GAME VEKIC, 1-5. Altra risposta lunga dell’azzurra.

A-40 Stavolta la risposta della Giorgi non rimane in campo.

40-40 Gran risposta di Camila sulla seconda avversaria.

40-30 Ace di seconda per la croata.

30-30 Fa tutto bene la Giorgi, che fa fare il tergicristallo all’avversaria. Al momento di chiudere, il suo rovescio si ferma in rete.

15-30 Non passa la risposta di Camila.

0-30 Va di lusso alla Giorgi, che risponde corto e vede il dritto dell’avversaria volare in corridoio.

0-15 Doppio fallo Vekic.

BREAK VEKIC, 1-4. Altro doppio fallo di Camila, praticamente uscita dalla partita.

0-40 E rimane profondissima la croata, che si difende meravigliosamente e costringe la Giorgi all’errore. Tre palle per l’1-4.

0-30 La Vekic sembra padrona del campo da fondo, comanda lo scambio a bacchetta. Errore di Camila.

GAME VEKIC, 1-3. La croata colpisce con il contropiede di dritto.

40-30 Torna a giocare in maniera profonda la Giorgi, in rete il rovescio della Vekic.

40-15 In corridoio il dritto della croata.

40-0 Ace di Donna Vekic.

30-0 Sparato larghissimo il rovescio da parte dell’azzurra.

GAME GIORGI, 1-2. Si salva Camila, che sblocca il punteggio.

A-40 Buon attacco di Camila.

40-40 Lungo il dritto della Giorgi.

A-40 Fuori il colpo in recupero della Vekic.

40-40 Ancora la battuta in soccorso della Giorgi.

40-A Passante in controbalzo bellissimo della Vekic! Camila lascia sfilare passivamente.

40-40 Si salva la Giorgi con la prima di servizio.

30-40 Prende il comando dello scambio la Vekic, mazzata di dritto impressionante.

30-30 A errore segue errore, questo è della Giorgi.

30-15 Vola via il dritto della croata.

15-15 Larga la risposta della Vekic.

0-15 Rovescio della Giorgi direttamente in rete.

GAME VEKIC, 0-2. Il nastro ferma la risposta di Camila.

40-30 La croata non tiene la potenza azzurra.

40-15 Altro punto della Vekic grazie al servizio, chance di 2-0.

30-15 Risposta della Giorgi in corridoio.

15-15 Di niente fuori la risposta di Camila.

BREAK VEKIC, 0-1. Terzo doppio fallo della Giorgi.

30-40 Risposta fuori giri della Vekic.

15-40 Lunghissimo il rovescio di Camila, due palle break.

15-30 Regalo della Vekic, che sbaglia il dritto.

0-30 Secondo doppio fallo in fila.

0-15 Inizia male la Giorgi, con un doppio fallo.

SET VEKIC, 3-6! La croata chiude i conti con l’ace, si va al terzo.

40-0 Gran servizio della croata, tre set point.

30-0 Risposta lunga della Giorgi.

15-0 Buona prima della Vekic.

BREAK VEKIC, 3-5. Nastro che ferma la corsa del rovescio di Camila. Ora la croata serve per il set.

40-A Altro errore di rovescio per l’azzurra. Altra palla break.

40-40 Brava la Giorgi con il servizio, poi insiste con il rovescio e si prende il punto a rete.

30-40 Più decisa la Vekic, Camila va in difficoltà. Palla break per la croata.

30-30 Esce di poco il rovescio dell’azzurra.

30-15 Stavolta è la Giorgi a vincere la prova di forza.

15-15 Lotta sulla diagonale di dritto, Camila è la prima a cedere.

15-0 Lunga la risposta della Vekic.

E ARRIVA IL CONTROBREAK IMMEDIATO, 3-4! Risposta da dieci e lode sulla seconda della croata.

0-40 Stavolta è un erroraccio della Vekic, che manda in rete il dritto con i piedi in campo.

0-30 Punto fotocopia: gran risposta azzurra, non controllata dalla Vekic.

0-15 Ottima risposta della Giorgi, che costringe la croata all’errore.

BREAK VEKIC, 2-4. E arriva un altro doppio fallo.

0-40 E arriva la gran risposta della croata. Tre palle break, le prime della sua partita.

0-30 Doppio fallo per la Giorgi.

0-15 Altro nastro in favore della Vekic, abbassa la pallina costringendo la Giorgi a un errore con il rovescio in back.

GAME VEKIC, 2-3. Si salva ancora con la prima di servizio.

A-40 E arriva anche l’ace per la croata.

40-40 Palla break annullata con la prima esterna.

30-40 Altra risposta bellissima con il dritto incrociato! Palla del 3-2 Giorgi.

30-30 Ennesimo doppio fallo della Vekic. Il sesto della partita.

30-15 Il nastro stavolta va contro la Giorgi: devia il colpo della Vekic e spiazza l’azzurra che colpisce male.

15-15 Altro dritto al volo errato da parte di Camila, un peccato, il campo era apertissimo…

0-15 Gran risposta di dritto sulla seconda della Vekic.

GAME GIORGI, 2-2. Il nastro le dà una grossa mano, con la palla che muore nella metà campo avversaria.

40-30 Di nuovo la seconda a venire in soccorso della Giorgi.

30-30 Seconda lavorata di Camila, la palla schizza in alto e rende difficile la risposta.

15-30 Doppio fallo della Giorgi.

15-15 Servizio e dritto, Donna Vekic non ci prova nemmeno.

0-15 Poco reattiva la Giorgi sulla risposta profonda dell’avversaria.

GAME VEKIC, 2-1. Fuori il dritto della Giorgi.

40-15 La Vekic vince un punto combattuto. Camila Giorgi non trova il giusto angolo per il lungolinea e offre il campo all’avversaria.

30-15 Donna Vekic trova la prima centrale.

15-15 E successivamente arriva il doppio fallo. Ma la croata non si muove benissimo per il campo.

15-0 Buona la seconda di servizio della Vekic.

GAME GIORGI, 1-1. Altro ace centrale.

40-0 E arriva anche l’ace di Camila.

30-0 Prima di servizio al corpo, incontrollabile.

15-0 Lungo il colpo da fondo della terza testa di serie del torneo.

GAME VEKIC, 0-1. Camila scivola al momento di colpire con il dritto.

A-40 E subito dopo arriva l’ace centrale.

40-40 Doppio fallo di Donna Vekic.

A-40 Gran dritto in controtempo della croata.

40-40 Appena Camila riesce a metterla sullo scambio, per la Vekic diventa difficile strappare il punto. Altro errore.

40-30 Altra buona prima di servizio della croata.

30-30 Ace centrale della Vekic.

15-30 Stavolta Camila risponde assai profondo, costringendo la Vekic ad arretrare e a colpire male.

15-15 Risposta violentissima, e vincente, della Giorgi. Ma la croata si muove pochino.

15-0 Servizio e dritto della Vekic.

SET GIORGI, 6-2! Gran contropiede di Camila a spiazzare l’avversaria, prima frazione dominata.

40-15 E un’altra mazzata con la seconda per Camila, stavolta è un servizio vincente. Due set point.

30-15 Ace di seconda per l’azzurra.

15-15 Gran prima della Giorgi ad aggiustare le cose.

0-15 E l’azzurra parte con un doppio fallo.

17.01 Si riprende a giocare, Camila serve per il set.

16.58 Medical time out per la croata.

16.56 Interruzione per la Vekic, che si sta facendo massaggiare la parte bassa della schiena.

BREAK GIORGI, 5-2! E arriva il dritto errato della croata! Ora Camila serve per il set.

40-A Doppio fallo Vekic, settima palla break per la Giorgi.

40-40 Arriva la risposta da parte di Camila, game lunghissimo.

A-40 Replica del punto precedente: gran prima e punto a rete.

40-40 Ma la Vekic si salva con la prima di servizio.

40-A E arriva una nuova chance di 5-2 per la Giorgi!

40-40 Rovescio della croata che va in corridoio per un nonnulla.

A-40 Gran dritto di Donna Vekic con i piedi sulla riga di fondo.

40-40 Camila tiene ancora in piedi il game.

A-40 E la Vekic coglie l’attimo con il vincente di rovescio lungolinea.

40-40 Cos’ha sbagliato Camila! Si apre il campo da fondo con il dritto, poi manda lunghissimo lo schiaffo di dritto!

40-A Ma stavolta arriva il doppio fallo! Chance di 5-2 per Camila.

40-40 Si salva con il servizio la croata.

40-A E ora arriva anche la risposta laser della Giorgi! Palla break.

40-40 Assurda Camila! Si apre lo spazio per venire a rete con il dritto, non chiude una volta ma poi para il tentativo di passante avversario!

40-30 Servizio e rovescio vincente della Vekic.

30-30 Doppio fallo della testa di serie numero 3.

30-15 Stavolta è la croata a trionfare nello scambio da fondo.

15-15 Lunga stavolta la risposta della Giorgi.

0-15 In corridoio il passante della Vekic.

GAME GIORGI, 4-2. Se la cava l’azzurra con il braccio di ferro da fondo.

40-30 Di nuovo doppio fallo per l’azzurra.

40-15 E altro punto per Camila, che ha due chance di 4-2.

30-15 Ottimo il lungolinea di rovescio da parte di Camila.

15-15 A cui fa seguito un doppio fallo.

15-0 Vincente da fondocampo dell’azzurra.

GAME VEKIC, 3-2. Altro errore di Camila da fondo, quarto punto consecutivo della croata e game in tasca.

A-40 Prova la risposta vincente la Giorgi, palla lunga.

40-40 Sbaglia il dritto in corsa Camila, anche la seconda chance va via.

30-40 La Vekic risponde con il quarto ace della sua partita.

15-40 Gran dritto di Camila in manovra! Due palle del 4-1!

15-30 Stavolta è lunga la risposta della Giorgi.

0-30 Risposta fortissima di Camila, che spiazza la Vekic incapace di gestire.

0-15 Errore della croata.

GAME GIORGI, 3-1. Camila arriva sulla palla corta dell’avversaria e va di volée, il recupero della Vekic va in rete.

40-0 Ace della Giorgi.

30-0 La Vekic spara lunghissima la risposta.

15-0 Seconda di servizio vincente per l’azzurra.

GAME VEKIC, 2-1. La croata conquista il servizio a zero.

40-0 Lunga la risposta di Camila.

15-0 Primo punto per la Vekic.

GAME GIORGI, 2-0. Camila conferma il break.

40-30 In rete il rovescio della Giorgi.

40-15 Gran dritto in arretramento di Camila, due palle per il 2-0.

30-15 Ace di seconda dell’azzurra.

15-15 Doppio fallo Giorgi.

15-0 Fuori la risposta della Vekic.

BREAK GIORGI, 1-0! In rete il dritto della testa di serie numero 3.

40-A Camila costringe la Vekic ad avanzare con una risposta corta e colpisce con il dritto! Palla break!

40-40 Spiazzata in uscita dal servizio la croata, ancora vantaggi.

A-40 Terzo ace della Vekic.

40-40 Due sprangate di dritto per Camila e di nuovo ai vantaggi.

A-40 Buona prima di servizio della Vekic

40-40 Ma poi viene spiazzata, colpo in rete.

40-30 Camila viene a rete dopo il dritto sporcato dal nastro dell’avversario, la Vekic è bravissima con il passante.

30-30 L’azzurra prende lo scambio in mano e colpisce di dritto.

30-15 La Giorgi riesce a rispondere e la testa di serie numero 3 manda in rete il rovescio.

30-0 Altro ace per la croata.

15-0 La Vekic inizia con un ace esterno.

16.12 Si comincia a giocare. Giornata soleggiata, serve la croata.

16.08 Curiosamente la Vekic in quell’anno, il 2013 raggiunse la finale del torneo ed aveva solo 16 anni. Da lì non riuscì a vincere più una partita sull’erba londinese, fino al successo su Francesca Jones nel primo turno.

16.05 Quello fra la Giorgi e la Vekic è il terzo match della loro carriera. Curiosamente, il loro primo confronto si tenne proprio qui a Birmingham; in entrambi i casi è stata la croata ad uscire vincitrice.

16.02 L’azzurra sfiderà Donna Vekic in una partita valida per il secondo turno del torneo britannico.

15.56 Con la vittoria in rimonta di Coco Vandeweghe, si conclude anche il secondo match sul centrale di Birmingham. Fra poco toccherà a Camila Giorgi.

15.10 Ancora in campo Alja Tomljanovic e Coco Vandeweghe. Un set a testa, si va alla terza e decisiva frazione.

13.35 Buon primo pomeriggio dal torneo WTA di Birmingham. Sul campo centrale si è conclusa la prima sfida tra Marie Bouzkova e Caroline Garcia, con la ceca nettamente vincitrice per 6-3 6-0. Fra poco scenderanno in campo Alja Tomljanovic e Coco Vandeweghe, ultimo match a precedere l’ingresso in campo di Camila Giorgi e Donna Vekic.

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Donna Vekic, partita valida per il secondo turno del torneo WTA di Birmingham, primo appuntamento per le donne della stagione sull’erba. L’azzurra incrocerà subito le armi con la testa di serie numero 3 del tabellone principale, in palio un posto ai quarti di finale.

La 29enne di Macerata è tornata al successo sui campi in erba dopo aver battuto nettamente la connazionale Giulia Gatto-Monticone per 6-3 6-0. L’ultima vittoria sul verde risaliva addirittura a Wimbledon 2018, quando la Giorgi si spinse fino ai quarti di finale.

La Vekic è invece in fase di recupero della condizione dopo l’intervento al ginocchio destro eseguito al termine della sua avventura agli Australian Open. Dopo il ko con Karolina Pliskova al primo turno del Roland Garros, a Nottingham è tornata al successo contro Leonie Kung per poi uscire sconfitta con Nina Stojanovic, mentre nel primo turno a Birmingham ha agevolmente superato Francesca Jones. Due precedenti con Camila Giorgi, entrambi vinti per due set a zero con il primo, curiosamente, proprio nello stesso impianto di oggi, otto anni fa.

La partita tra Camila Giorgi e Donna Vekic è la terza sull’Ann Jones Court, preceduto da Caroline Garcia-Marie Bouzkova e da Alja Tomljanovic-Coco Vandeweghe. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo