Calcio, Europei 2021: Austria-Macedonia del Nord 3-1, tris austriaco a Bucarest. Pandev non basta

E’ terminata sullo score di 3-1 la sfida tra Austria e Macedonia, valida per il Gruppo C degli Europei 2021 di calcio. Gli austriaci si sono imposti grazie alle reti di Lainer al 18′, di Gregoritsch al 78′ e dell’ex interista Arnautovic all’89’.

La marcatura del momentaneo pareggio macedone è stata siglata da Goran Pandev al 28′. Una partita nella quale la compagine balcanica ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, finendo però per capitolare al cospetto di una squadra più forte.

PRIMO TEMPO – L’Austria si schiera con un 4-4-1-1 con Kalajdzic punta centrale, assistito alle spalle da Sabitzer, mentre la Macedonia risponde con un 5-3-2 particolarmente coperto e Pandev-Trajkovski coppia d’attacco. Nei primi minuti regna sovrano l’equilibrio prima che al 18′ gli austriaci vadano in vantaggio: su un traversone di Sabitzer che taglia tutta l’area di rigore si avventa Lainer che non lascia scampo al portiere macedone. 2′ dopo ancora Austria pericolosa con Kalajdzic che cerca una conclusione dalla distanza ma il tiro non è sufficientemente potente. Inaspettatamente c’è il pari macedone al 28′: su un’azione in apparenza innocua, il portiere in uscita bassa si lascia sfuggire il pallone dalle mani e la carambola premia Pandev che praticamente a porta vuota realizza. La partita si fa molto spigolosa e arriva un giallo per Trajkovski che rifila una gomitata involontaria a Dragovic.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa ancora tanti contrasti in mezzo al campo e c’è una nuova ammonizione ai danni di Alioski per essere scivolato in maniera pericolosa su un avversario, lamentando un fallo a proprio danno. La partita è molto equilibrata e al 63′ la Macedonia ha un’occasione: Pandev da posizione favorevole non riesce a ribadire in rete su una respinta non perfetta dell’estremo difensore austriaco. Al 78′ arriva il gol dell’Austria: Alaba dalla sinistra scodella un pallone interessant, Gregoritsch è pronto all’appuntamento e con un bel piattone gonfia la rete. Il tris lo sigla all’89’ Arnautovic che fa calare il sipario sulla sfida di Bucarest.

