LIVE Atletica, Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato e Nicole Colombi campioni italiani nella marcia

19.50 Due quindi i campioni italiani usciti dalla giornata di oggi: Francesco Fortunato nella 10 km di marcia maschile e Nicole Colombi al femminile.

19.49 Lidia Barcella è terza: medaglia di bronzo per lei che completa la tripletta bergamasca sul podio.

19.48 Federica Curiazzi è seconda: 46:09 per lei che ha recuperato dieci secondi su Nicole Colombi nell’ultimo chilometro.

19.46 45.35 PER NICOLE COLOMBI CHE E’ CAMPIONESSA ITALIANA NELLA 10 KM DI MARCIA FEMMINILE!

19.43 In precedenza ha vinto la 10 km di marcia maschile Francesco Fortunato con il tempo di 40:02, argento a Picchiottino, bronzo a Tondodonati.

19.41 Passaggio di Nicole Colombo con il tempo di 40:57 al nono chilometro: non c’è storia nella marcia femminile.

19.38 Cerrato è al comando della classifica dopo quattro prove con 3707 punti, secondo Zandarco (3648), terzo Modugno (3584).

19.36 Gran tempo per Andrea Cerrato! 49.45 nella seconda serie e grande risposta in ottica podio nella classifica generale del decathlon.

19.33 Al sesto chilometro, Nicole Colombi è transitata in 27:07, margine di 36 secondi su Federica Curiazzi.

19.31 Luca Dell’Acqua fa segnare il miglior tempo: 52.38. Quarto Lorenzo Modugno con 53.24.

19.26 Nella prima serie dei 400 metri maschili del decathlon ci sarà già il leader della classifica, Lorenzo Modugno.

19.23 A metà gara Nicole Colombi passa con il tempo di 22:36, vantaggio su Federica Curiazzi di trenta secondi, più indietro Lidia Barcella.

19.19 Nicole Colombi transita in 18:03 al quarto chilometro. Sta marciando con una media di 45 minuti la rappresentante dei Carabinieri che ha 24 secondi di vantaggio sulle inseguitrici.

19.11 Nicole Colombi è davanti anche al secondo chilometro con il tempo di 8:56, nove secondi più veloce della più immediata inseguitrice che è Federica Curiazzi.

19.08 Al passaggio al primo chilometro è già in fuga Nicole Colombi nella marcia femminile: le inseguitrici pagano fra i cinque e i dieci secondi.

19.06 A breve andranno in scena anche due serie dei 400 metri valide per il decathlon maschile.

19.03 Dopo il salto in alto, guida la classifica del decathlon maschile Lorenzo Modugno con 2913 punti, secondo Andrea Cerrato a 2867, terzo Simon Zandarco a 2832.

19.00 Sta per cominciare la 10 km di marcia femminile.

18.56 Non ce la fa Modugno ad arrivare a 2.07, comunque il salto in alto del decathlon è suo e sono punti preziosissimi.

18.53 Vi comunicheremo i risultati della 10 km di marcia maschile su strada quando arriverà l’ufficialità.

18.51 FRANCESCO FORTUNATO E’ CAMPIONE ITALIANO DELLA 10 KM DI MARCIA MASCHILE! Decimo titolo italiano assoluto per lui!

18.49 Alla grande Modugno! Supera al terzo colpo anche i 2.04 e può andare a caccia del suo primato personale a 2.07.

18.47 Francesco Fortunatp è al comando al passaggio dall’ultimo chilometro della marcia maschile con il tempo di 36:11, dodici secondi di margine su Federico Tondodonati.

18.44 Sono andate in scena le tre serie dei 200 metri dell’eptathlon femminile: nella prima primeggia Linda Maria Pircher con il crono di 26.31, nella seconda Lucia Quaglieri (25.95) e nella terza Marta Giovannini con un ottimo 25.20, togliendo un paio di centesimi sul primato personale.

18.40 Prosegue il concorso di Modugno che supera anche i 2.01 all’ultimo tentativo. Punti preziosi per lui in ottica classifica generale.

18.36 Nella marcia a metà gara Francesco Fortunato ha un vantaggio di due secondi su Federico Tondodonati, a cinque secondi Giacomo Brandi.

18.33 Modugno resta in gara da solo nell’alto del decathlon: si ferma Zandarco a 1.98.

18.30 Sbaglia ancora Borsetto: rimangono solo due atleti a 1.98, Zandarco e Modugno.

18.28 Modugno decide di saltare gli 1.95 per passare direttamente a 1.98. Bene Zandarco a 1.95, spalle al muro Borsetto che ha sbagliato i primi due salti.

18.26 Nel frattempo nella marcia maschile ai 4 km c’è Tondodonati in testa insieme a Fortunato.

18.22 Eliminato Cerrato, mentre riescono a fare la misura Zandarco al secondo tentativo e Borsetto al terzo!

18.19 Solo Modugno passa indenne dal primo tentativo a 1.92. Del resto l’atleta della Polisportiva Trieste fa del salto in alto uno dei suoi punti di forza.

18.16 Eliminato Brandi dopo gli stenti dei salti precedenti, si salva all’ultimo tentativo Borsetto. Si sale a 1.92 con quattro atleti ancora in gara.

18.12 Modugno salta anche la prova a 1.89, bene al primo tentativo Cerrato e Zandarco, niente da fare finora per Brandi e Borsetto.

18.08 Peccato per Dell’Acqua che non riesce a superare 1.86 e viene eliminato. Rimangono quindi in gara soltanto cinque atleti nel salto in alto del decathlon.

18.06 Al primo tentativo a 1.86 ce la fanno Andrea Cerrato, Lorenzo Modugno, Simon Zandarco. Bene al secondo colpo Gabriele Brandi.

18.02 Approdano alla misura di 1.86 Zandarco, Brandi, Dell’Acqua e Borsetto. Entrerà in gara anche Lorenzo Modugno.

17.55: Eliminato Cordella a 1.77. Avanzano a 1.83 Cerrato, Mondugno, Zandarco, Brandi, Monti, Dell’Acqua, Kasibovic, Lavino, Borsetto

17.43: Il capoclassifica Cordella si salva all’ultimo tentativo a 1.74. 1.77 superato da Ronzoni, Zandarco, Brandi e Monti

17.36: Misura di 1.74 superata da Lavino, Monti e Amici

17.30: Iniziato il salto in alto del Decathlon: 1.74 superato da Cerrato, Ronzoni, Brandi, dell’Acqua e Kasibovic

17.23: Classifica provvisoria dell’Eptathlon dopo tre prove: Giovannini 2435, Quaglieri 2254, Barbè Cornalba 2229, Palumbo 2228

17.18: Giovannini con 12.16 vince la gara di getto del peso, secondo posto per Quaglieri con 11.68, terza Generali con 11.21, quarto posto per Napoletano con 10.92 e seconda peggior misura

17.00: Quaglieri con 11.68 si inserisce in seconda posizione, Napoletano è terza con 11.21

16.51: Giovannini con 12.16 va in testa alla gara di getto del peso, secondo posto per Generali con 11.21, terzo posto per Napoletano con 10.92

16.08: L’appuntamento è per le 16.45 con il getto del peso dell’Eptathlon

16.07: la classifica aggiornata del Decathlon vede al comando Cordenna con 2173, secondo posto per Dell’Acqua con 2167, terzo per Cerrato con 2162, quarto per Zandarco con 2074, quinto per Modugno con 2073.

16.03: Si è conclusa la gara del peso del decathlon. Vittoria per Modugno con 12.40, poi Dell’Acqua con 11.90, Cordella con 11.84, Brandi con 11.37. Cerrato, c apoclassifica dopo due prove, è solo decimo con 10.35

15.53: Nell’Eptathlon dopo i 110 ostacoli e l’alto è in testa Marta Giaele Giovannini con 1763, secondo posto per Sofia Barbè Cornalba con 1716, terza Federica Palumbo con 1685, quarta Eleonora Ferrero con 1661

15.50: Nel peso in testa c’è Modugno con 12.40, poi Dell’Acqua con 11.90, Cordella con 11.84, Brandi con 11.37

15.48: Dopo due prove in testa c’è Andrea Cerrato con 1661 davanti a Giovanni Marco Cordella con 1576, terzo posto per Simon Zandarco con 1568, quarto Luca Dell’Acqua con 1564. Non è al via il numero uno azzurro Dario Dester

15.45: E’ in corso di svolgimento la terza gara del Decathlon, il getto del peso. Si sono già disputati i 100 metri piani e il lungo della prova multipla maschile.

15.43: Programma asciutto nella prima giornata di gare degli Assoluti con la prima metà delle prove di Decathlon e Eptathlon, le due finali dei 10 km di marcia e le batterie dei 400 piani maschili e femminili

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti che si disputano a Rovereto (in provincia di Trento)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti che si disputano a Rovereto (in provincia di Trento) nel fine settimana dal 25 al 27 giugno.

Nella prima giornata andranno in scena il decathlon e l’eptathlon al mattino, ma i grandi calibri scenderanno in pista nel pomeriggio: c’è infatti grande attesa per le batterie dei 400 metri maschili dove debutterà Davide Re, oltre ad Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, mentre nei 400 metri femminili da osservare principalmente ci saranno Alice Mangione, Anna Polinari e Raphaela Lukudo.

Molto attese anche le due prove della marcia: la 10 km maschile e la 10 km femminile che si sviluppano sul percorso cittadino di Corso Bettini. Da monitorare saranno Francesco Fortunato, Federico Tondodonati e Michele Antonelli al maschile, mentre al femminile Lidia Barcella, Federica Curiazzi e Nicole Colombi.

La nostra cronaca testuale inizierà intorno alle 15.45.

