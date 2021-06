CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.08: L’appuntamento è per le 16.45 con il getto del peso dell’Eptathlon

16.07: la classifica aggiornata del Decathlon vede al comando Cordenna con 2173, secondo posto per Dell’Acqua con 2167, terzo per Cerrato con 2162, quarto per Zandarco con 2074, quinto per Modugno con 2073.

16.03: Si è conclusa la gara del peso del decathlon. Vittoria per Modugno con 12.40, poi Dell’Acqua con 11.90, Cordella con 11.84, Brandi con 11.37. Cerrato, c apoclassifica dopo due prove, è solo decimo con 10.35

15.53: Nell’Eptathlon dopo i 110 ostacoli e l’alto è in testa Marta Giaele Giovannini con 1763, secondo posto per Sofia Barbè Cornalba con 1716, terza Federica Palumbo con 1685, quarta Eleonora Ferrero con 1661

15.50: Nel peso in testa c’è Modugno con 12.40, poi Dell’Acqua con 11.90, Cordella con 11.84, Brandi con 11.37

15.48: Dopo due prove in testa c’è Andrea Cerrato con 1661 davanti a Giovanni Marco Cordella con 1576, terzo posto per Simon Zandarco con 1568, quarto Luca Dell’Acqua con 1564. Non è al via il numero uno azzurro Dario Dester

15.45: E’ in corso di svolgimento la terza gara del Decathlon, il getto del peso. Si sono già disputati i 100 metri piani e il lungo della prova multipla maschile.

15.43: Programma asciutto nella prima giornata di gare degli Assoluti con la prima metà delle prove di Decathlon e Eptathlon, le due finali dei 10 km di marcia e le batterie dei 400 piani maschili e femminili

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti che si disputano a Rovereto (in provincia di Trento) nel fine settimana dal 25 al 27 giugno.

Nella prima giornata andranno in scena il decathlon e l’eptathlon al mattino, ma i grandi calibri scenderanno in pista nel pomeriggio: c’è infatti grande attesa per le batterie dei 400 metri maschili dove debutterà Davide Re, oltre ad Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, mentre nei 400 metri femminili da osservare principalmente ci saranno Alice Mangione, Anna Polinari e Raphaela Lukudo.

Molto attese anche le due prove della marcia: la 10 km maschile e la 10 km femminile che si sviluppano sul percorso cittadino di Corso Bettini. Da monitorare saranno Francesco Fortunato, Federico Tondodonati e Michele Antonelli al maschile, mentre al femminile Lidia Barcella, Federica Curiazzi e Nicole Colombi.

