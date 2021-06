Atletica, Campionati Italiani 2021: i minimi olimpici per Tokyo 2021 gara per gara

Tra le 42 specialità che si disputeranno a Rovereto, in provincia di Trento, nell’ambito dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di atletica leggera, in programma tra venerdì 25 e domenica 27 giugno, 36 potranno permettere agli azzurri di ottenere il minimo olimpico.

In 18 specialità maschili ed altrettante femminili tra quelle previste nella manifestazione, infatti, c’è tempo fino al 29 giugno per centrare tempi, misure e punteggi per staccare il biglietto per le Olimpiadi o per scalare il ranking ed essere ripescati per i Giochi.

TABELLA DEI MINIMI

Uomini – Evento – Donne

10.05 – 100 (56) – 11.15

20.24 – 200 (56) – 22.80

44.90 – 400 (48) – 51.35

1:45.20 – 800 (48) – 1:59.50

3:35.00 – 1500 (45) – 4:04.20

13:13.50 – 5000 (42) – 15:10.00

13.32 – 110 hs / 100 hs (40) – 12.84

48.90 – 400 hs (40) – 55.40

8:22.00 – 3000 siepi (45) – 9:30.00

2.33 – Alto (32) – 1.96

5.80 – Asta (32) – 4.70

8.22 – Lungo (32) – 6.82

17.14 – Triplo (32) – 14.32

21.10 – Peso (32) – 18.50

66.00 – Disco (32) – 63.50

77.50 – Martello (32) – 72.50

85.00 – Giavellotto (32) – 64.00

8350 – Prove Multiple (24) – 6420

Foto: FIDAL / Colombo