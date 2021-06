Golf, European Tour 2021: Niall Kearney vola al comando del BMW International Open. Soltanto Lorenzo Gagli supera il taglio

Seconda giornata di golf per quel che riguarda l’European Tour. Sul percorso par 72 del Golfclub Munchen Exchenned di Monaco (Germania) siamo giunti al termine del secondo round del BMW International Open (montepremi 1,5 milioni di dollari).

Al comando della leaderboard si è issato Niall Kearney. L’irlandese guida con lo score di -11 (133 colpi) grazie ad una brillante seconda tornata in cui trova un ottimo -4. A due lunghezze di distanza dal battistrada troviamo un quintetto in seconda piazza composto dall’austriaco Bernd Wiesberger, dal giapponese Masahiro Kawamura, dal francese Adrien Saddier, dallo spagnolo Jorge Campillo ed infine dal norvegese Viktor Hovland.

Settimi con il punteggio di -8 il sudafricano Shaun Norris e l’iberico Pablo Larrazabal, mentre a chiudere la top ten con -7 troviamo un gruppone formato dagli spagnoli Sebastian Garcia Rodriguez, Alvaro Quiros e Adrian Otaegui, dagli inglesi Matthew Jordan ed Andy Sullivan, dal sudafricano Louis Oosthuizen, dallo scozzese Calum Hill, e per concludere dai tedeschi Martin Kaymer e Matthias Schmid. Quest’ultimo si sta ben disimpegnando pur non essendo ancora un golfista professionista. Per quel che riguarda Oosthuizen, fresco runner-up agli US Open, vanno segnalate le 44 posizioni recuperate grazie al -5 di giornata.

Capitolo italiani. Giornataccia per quel che concerne i nostri connazionali. Il solo Lorenzo Gagli riesce a superare in extremis il cut del venerdì assestandosi al 57° posto con il punteggio di -2. Nulla da fare per Edoardo Molinari (78° con -1) e Renato Paratore. Quest’ultimo getta letteralmente alle ortiche il buon primo round precipitando di 65 posizioni a causa di un negativo round da +3 che pareggia il -3 dell’esordio. +2 ed eliminazione anche per Nino Bertasio e Francesco Laporta, Squalifica infine per Andrea Pavan. che ha abbandonato il torneo alla buca 9 quando la kermesse era già ampiamente compromessa.

