Un episodio, molto dubbio, ha deciso un incontro durissimo e ricco di emozioni. Purtroppo però l’Italia deve salutare la possibilità di partecipare ai Mondiali di beach soccer 2021: nello scontro diretto dei quarti di finale del torneo di qualificazione sulla spiaggia di Nazarè (Portogallo) gli azzurri si sono arresi per 5-4 alla Spagna.

Un vero e proprio peccato quello per la compagine tricolore che si era disimpegnata al meglio nell’incontro, partendo alla grande e incanalando il match verso la propria strada. Gli azzurri si erano portati in vantaggio per 3-1 dopo il primo tempo: a segno Josep, Zurlo e Marinai.

La Spagna non si è data per vinta ed il calo degli italiani a livello fisico è stato netto. La rete di Llorenc ha avvicinato gli iberici nel secondo tempo, poi Marinai aveva riportato gli azzurri sul +2. Tutto chiuso? Mai in uno sport come il beach soccer: due reti in un minuto allo scadere per la Spagna che trova il disperato pareggio proprio quando si sono chiusi i tempi regolamentari.

Girandola di emozioni anche nei supplementari: negli ultimi 30” lancio disperato del portiere iberico, spinta, piuttosto leggera di Corosiniti che viene sanzionata con la massima punizione. Chiky è freddissimo e fa volare la propria squadra alla competizione iridata.

Foto: shutterstock