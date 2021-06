Judo, Mondiali 2021: Jorge Fonseca si conferma sul trono iridato nei -100 kg, oro Germania nei -78 kg

Si è appena conclusa a Budapest la sesta giornata dei Campionati Mondiali 2021 di judo, ultimo evento valevole per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo. Quest’oggi si sono disputate le prove iridate nelle categorie -78 kg femminili e -100 kg maschili, con l’Italia che ha schierato Giorgia Stangherlin (out al primo turno) come ultima atleta in gara della manifestazione. Domani si chiuderà il programma delle categorie individuali (+78 kg femminili e +100 kg maschili), mentre domenica ci sarà spazio per la prova a squadre miste.

Epilogo a sorpresa nei -78 kg femminili, con il trionfo della tedesca Anna Maria Wagner nell’atto conclusivo sulla campionessa iridata in carica Madeleine Malonga. La 25enne teutonica si è imposta per waza-ari dopo 52″ di Golden Score, ottenendo il primo titolo mondiale della carriera e confermando il suo notevole stato di forma (aveva vinto in stagione anche i Grand Slam di Tel Aviv e Kazan) in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo. Completano il podio in terza posizione l’olandese Guusje Steenhuis (che ha avuto la meglio nella finale per il bronzo sulla connazionale Marhinde Verkerk) e la giapponese Mami Umeki.

Back-to-back sul trono iridato nei -100 kg maschili per Jorge Fonseca, che regala al Portogallo il primo oro della manifestazione conquistando il secondo titolo mondiale consecutivo. Percorso strepitoso da parte del 28enne lusitano, autore di una cavalcata impressionante con cinque incontri di seguito vinti per ippon, tra cui quello inflitto nella finalissima al serbo Aleksandar Kukolj dopo 3′ di incontro.

Medaglia d’argento dal sapore dolcissimo per il 29enne campione d’Europa del 2017, che riesce a strappare il pass olimpico proprio in extremis grazie ai 1400 punti accumulati a Budapest. Doppio bronzo per la Georgia con il n.1 del ranking mondiale Varlam Liparteliani e con il 19enne Ilia Sulamanidze (campione continentale juniores in carica).

Foto: IJF