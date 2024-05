Judo, Alice Bellandi alza ancora bandiera bianca contro la bestia nera Wagner: argento ai Mondiali

La terza medaglia italiana ai Campionati Mondiali 2024 di judo è un argento, conquistato da Alice Bellandi nella categoria -78 kg. Lo splendido cammino dell’azzurra si è interrotto proprio sull’ultimo ostacolo, il più temuto in assoluto, che risponde al nome di Anna-Maria Wagner. La tedesca si è confermata infatti nuovamente la bestia nera della bresciana, in svantaggio adesso 5-1 negli scontri diretti ufficiali dopo la sconfitta odierna alla Mubadala Arena di Abu Dhabi.

Ancora rimandato dunque l’appuntamento con il primo oro della carriera a livello senior in un grande evento tra Olimpiadi e rassegne iridate e continentali, dopo aver comunque collezionato numerose vittorie nel World Tour (4 titoli Slam e 1 al Masters) e nelle manifestazioni giovanili (doppietta Europei-Mondiali junior nel 2018). La prossima occasione si presenterà tra poco più di due mesi, sul palcoscenico più importante in assoluto, quello dei Giochi Olimpici in quel di Parigi.

Secondo podio mondiale consecutivo per Bellandi, che si migliora rispetto al bronzo di Doha 2023 fermandosi però ad un solo incontro dal metallo più pregiato. Purtroppo la 25enne lombarda ha faticato a prendere le misure alla sua rivale nelle battute iniziali del match, commettendo un paio di sbavature nel tentativo di anticipare Wagner e rimediando due shido (sempre per falso attacco).

Ad una sanzione dalla squalifica, la judoka tricolore ha trovato finalmente qualche contromisura nella fase di Kumikata completando alcuni buoni attacchi e provocando il primo shido della teutonica per passività. Ad inizio Golden Score la campionessa mondiale 2021 è riuscita poi a sfruttare una piccola disattenzione dell’italiana in fase di ne-waza, costringendola alla resa per strangolamento e vincendo quindi per ippon.