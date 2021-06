Giro del Delfinato 2021, vittoria di prepotenza per Sonny Colbrelli! Super rimonta del bresciano ai danni di Aranburu

Vittoria perfetta e meritata per l’azzurro Sonny Colbrelli, che dopo due secondi posti di fila, finalmente è riuscito a cogliere il successo nella terza tappa del Giro del Delfinato 2021. Il bresciano della Bahrain Victorius è stato molto bravo nel gestire il finale con la sua formazione, e successivamente a seguire e superare Alex Aranburu (Astana-Premier tech) nel suo tentativo di fare il colpaccio del giorno a 150 metri dalla conclusione. Il risultato finale è stata una vittoria netta per Sonny, su di un tracciato che calzava a pennello per le doti del lombardo. Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) è ancora leader della generale con soli 2″ di vantaggio proprio su Colbrelli.

Ad animare fin da subito la tappa odierna ci hanno pensato i fuggitivi del giorno Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) e Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation). Il loro vantaggio cresce in breve tempo con il gruppo che non reagisce minimamente. Dopo una ventina di chilometri, l’ex campione del mondo Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) vengono coinvolti in una caduta, con l’iridato di Yorkshire 2019 che è costretto al ritiro.

Intanto il gruppo è guidato dalla Bora-hansgrohe della maglia gialla Lukas Pöstlberger, e davanti Goldstein passa per primo al GPM della Côte d’Allègre e al Col des Limites. Il vantaggio della coppia al comando inizia a calare nella seconda parte della frazione sotto il forcing da parte di diverse squadre in testa al plotone dei big, e di fatti, a 28 chilometri dalla conclusione, viene prima ripreso Goldstein, e dopo 5 chilometri Vliegen.

Il gruppo prosegue dunque compatto per giocarsi la volata finale, ma a quindici chilometri dalla conclusione, una caduta coinvolge uomini del calibro di Warren Barguil (Arkéa Samsic) e Guillaume Martin (Cofidis) ma senza gravi conseguenze per entrambi. A 6 chilometri dal termine, tra il grande forcing in testa al plotone da parte della Ineos Grenadiers, e un po’ di vento laterale, il gruppo rischia di spezzarsi in due tronconi.

Pericolo scongiurato, si organizza dunque lo sprint conclusivo di Saint-Haon-Le-Vieux, con diverse squadre che cercano di mantenere la parte alta del lotto. Prima la Ineos, poi la Lotto Soudal e la Deceuninck-Quick Step, seguiti dalla Bahrain Victorius e dall’UAE Team Emirates, tutti cercano di pilotare al meglio i rispettivi leader. Parte una volata lunghissima, ma è Alex Aranburu a cercare di anticipare tutti. Sulla sua ruota si porta lo stesso Colbrelli, che riesce a saltarlo e a rilanciare per una vittoria di tappa davvero maestosa.

ORDINE D’ARRIVO TERZA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2021

1 COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious 60 50 3:56:36

2 ARANBURU Alex Astana – Premier Tech 25 30 ,,

3 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 10 18 ,,

4 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 13 ,,

5 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 10 ,,

6 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 7 ,,

7 BARBERO Carlos Team Qhubeka ASSOS 4 ,,

8 RUSSO Clément Team Arkéa Samsic 3 ,,

9 WELLENS Tim Lotto Soudal 2 ,,

10 ASGREEN Kasper Deceuninck – Quick Step 1 ,,

Foto: Lapresse