Quest’oggi, venerdì 4 giugno, il Giro del Delfinato 2021 affronterà la sua sesta tappa, la Loriol-sur-Drome – Le Sappey-en-Chartreuse di 167,5 chilometri. Quella odierna sarà una frazione collinare divisa in due parti ben distinte: la prima senza alcun tipo di difficoltà altimetriche, e la seconda con quattro ascese impegnative, compresa quella conclusiva che condurrà al traguardo.

PERCORSO

I primi 110 chilometri di tappa non presentano difficoltà altimetriche, se non qualche breve zampellotto non classificato come GPM. Successivamente ci saranno quattro ascese, compresa quella conclusiva che porta al traguardo. Avremo dunque due GPM di seconda categoria: Col de la Placette con i suoi 5,9 chilometri al 6,4%, seguito dal traguardo volante di Saint-Joseph-de-Rivière al chilometro 125,3, e l’impegnativa salita del Col de Porte con i suoi 7,4 chilometri al 6,8%. La discesa di Sarcenas porterà il gruppo ai due GPM di terza categoria della Côte de la Frette di 3,7 chilometri al 5,4%, e lo strappo conclusivo di Le Sappey en-Chartreuse di 3,3 chilometri al 6,2%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Il Giro del Delfinato 2021 entra nel suo vivo, ed è tempo di scontri tra i big. I primi indiziati per la vittoria di tappa, ma anche per la maglia gialla, sono gli uomini dell’Astana-Premier Tech con Alex Aranburu, che si è già piazzato secondo e terzo in due occasioni, Alexey Lutsenko e Ion Izagirre. Questi ultimi, rispettivamente secondo e quarto della classifica generale, avranno di fronte un finale da finisseur molto adatto alle caratteristiche di entrambi. Dunque la maglia gialla Lukas Pöstlberger (BORA – hansgrohe) è chiamato a difendersi.

Attenzione poi all’Ineos Grenadiers, apparsa agguerrita, e ricca di uomini decisamente validi come lo stesso Geraint Thomas, già vincitore della tappa di ieri, Tao Geoghegan Hart e Michal Kwiatkowski. Tra gli scattisti abbiamo anche l’azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), che tra una vittoria e tre secondi posti, sta figurando come protagonista assoluto di questa edizione, il suo compagno di squadra Dylan Teuns, Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar) o Tim Wellens (Lotto Soudal).

ORARI, TV, STREAMING

La sesta tappa del Giro del Delfinato 2021 prenderà il via alle ore 11.40, e terminerà intorno alle ore 16.00. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 14.45, e su Eurosport 2 dalle ore 14.20. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

Foto: Lapresse