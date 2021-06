Ginnastica, Vanessa Ferrari vs Lara Mori: la sfida per le Olimpiadi si farà! Coppa del Mondo a Doha, in palio Tokyo

L’ultima tappa della Coppa del Mondo di specialità di ginnastica artistica andrà regolarmente in scena. Questa è la decisione definitiva e ufficiale presa della Federazione Internazionale, dopo che il Governo del Qatar ha dato il via libera. L’appuntamento è per il 23-26 giugno a Doha, dopo aver cambiato per l’ennesima volta le date di un evento che sembra non avere pace: prevista a marzo 2020 e rinviato a causa della pandemia, la kermesse era poi stata riprogrammata a marzo 2021, rinviata ancora al 14-18 giugno e poi posticipata ulteriormente di una decina di giorni. Non il massimo della gestione per gli atleti che scenderanno in pista e per tutte le persone interessate alla competizione.

L’Italia è particolarmente interessata a questa tappa di Coppa del Mondo perché si consumerà il duello decisivo e definitivo tra Vanessa Ferrari e Lara Mori per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre si contendono tra loro il pass nominale in palio attraverso il corpo libero: la toscana è in testa alla classifica, dovrà difendersi dall’assalto della bresciana che deve vincere la gara per poter fare festa. Si preannuncia grande spettacolo: il 24 giugno le qualifiche, il 26 giugno la finale. Una volerà sicuramente a Tokyo, l’altra dovrà sperare di rientrare tra le quattro convocate per la squadra.

Anche Nicola Bartolini guarderà con attenzione a quello che succederà tra cavallo, anelli, parallele pari: i risultati potrebbero assicurargli un pass olimpico grazie a una serie di incastri tra ripescaggi e riallocazioni delle carte previste per i Giochi. Appuntamento tra meno di tre settimane, con un preavviso davvero minimo per un evento di questo livello rimasto incerto fino all’ultimo minuto.