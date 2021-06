Ginnastica, le convocate della Russia per le Olimpiadi. Melnikova, Listunova e Urazova: squadrone anti Biles

Valentina Rodionenko, Direttrice Tecnica delle Nazionali Russe di ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Quando manca poco più di un mese ai Giochi (la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 23 luglio) sono stati svelati i nomi delle ragazze che faranno parte della squadra. Angelina Melnikova, Viktoria Listunova, Vladislava Urazova ed Elena Gerasimova, anche se quest’ultima deve confermare il posto (è in ballottaggio con Liliia Akhaimova, ritenuta ad ogni modo meno affidabile rispetto alla compagna). Va ricordato che la Russia avrà a disposizione anche due posti per individualiste, ottenuti attraverso gli Europei e la riallocazione dei pass della Coppa del Mondo all-around, ma per il momento non sono ancora state svelate le convocazioni in tal senso.

La decisione è arrivata al termine della Russian Cup andata in scena a Novosibirsk nel corso dell’ultimo fine settimana. Si trattava appunto di un fondamentale test interno, alla stregua di un Campionato Nazionale, per sciogliere gli ultimi dubbi in vista della rassegna a cinque cerchi. A vincere l’all-around è stata Listunova, fresca Campionessa d’Europa sul giro completo. La 16enne è riuscita ad avere la meglio sulla coetanea Urazova, mentre Melnikova si è dovuta accontentare della terza piazza a causa di un errore alla trave, proprio come era successo durante la recente rassegna continentale. Melnikova sarà comunque la grande capitana e, dopo l’argento a squadre di Rio 2016, cercherà di ripetersi supportata da due freschi fenomeni balzati alla ribalta negli ultimi mesi. Sarà difficile battere gli USA di Simone Biles, ma il secondo gradino del podio è ampiamente alla portata. Le russe possono poi fare incetta di medaglie nelle gare individuali.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la compagine maschile: Nikita Nagornyy e Arthur Dalaloyan saranno i due pilastri (stiamo parlando di campione e vice campione del mondo all-around), supportati da David Belyavskiy e Alexander Karatsev. Anche in questo caso ci saranno due posti per individualisti, ancora però da determinare (si deve attendere la conclusione della Coppa del Mondo di specialità). Nagornyy si è imposto sul giro completo in Russian Cup precedendo Kartsev e Nikita Ignatiev.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi