Ginnastica, Italia verso le Olimpiadi: quando le convocazioni? Nomi in lizza, ultimi ballottaggi, Assoluti e dilemma Ferrari

Entro il 5 luglio dovremmo conoscere, nella sua interezza, la delegazione che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si tratta della data limite per comunicare i nominativi dei vari convocati per la rassegna a cinque cerchi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Ormai il tempo stringe e bisogna arrivare a delle dolorose scelte: alcuni CT hanno già comunicato da tempo i nomi degli azzurri che saliranno sull’aereo per il Giappone, altri devono invece sciogliere gli ultimi dubbi e ormai la scadenza è dietro l’angolo. Difficilmente verrà concesso più tempo ai vari tecnici per operare le rispettive scelte, anche perché va considerato che ci si muoverà con anticipo a causa della particolare situazione globale che stiamo vivendo.

Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, vorrebbe aspettare i Campionati Assoluti prima di diramare la propria lista. La kermesse, però, è in programma nel weekend del 10-11 luglio a Napoli e la partenza per i Giochi è fissata per il 16 luglio. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni nelle prossime ore, ma sicuramente l’Italia si presenterà nel Sol Levante con l’obiettivo di ottenere un risultato di spessore. Purtroppo la pandemia ha complicato la situazione: le azzurre vinsero una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 ed erano lanciatissime verso i Giochi, purtroppo rinviati di un anno.

Gli equilibri si sono spostati e in più si sta facendo i conti con alcuni problemi fisici: Elisa Iorio e Desiree Carofiglio si sono seriamente infortunate e il recupero è stato lento, Asia D’Amato sta pagando delle criticità a una spalla, Martina Maggio era in grande forma ma ha avuto un rallentamento a causa di un risentimento subito durante la Finale Scudetto. Giorgia Villa e Alice D’Amato hanno gareggiato con continuità nel 2021, ma anche loro hanno dovuto affrontare problematiche dovute al Covid e a complicazioni post-vaccinali. Non è stata una marcia di avvicinamento facile, a Enrico Casella spetta il compito di trovare il quartetto più in forma in questo momento e proprio per questo motivo sarebbe importante aspettare gli Assoluti previsti tra una decina di giorni. Ma il tempo stringe…

Ci sono a disposizione quattro posti in squadra: Giorgia Villa e Alice D’Amato sembrano averne ipotecati due. Vanessa Ferrari si è qualificata da individualista, ma potrebbe essere inserita nel quartetto e in quel caso il suo posto nominale verrebbe preso da Lara Mori. Martina Maggio e Asia D’Amato sembrerebbero essere in lizza per un posto in squadra, più difficile il compito per Iorio e Carofiglio. Ambizioni da medaglia? La squadra dovrebbe compiere un’impresa ai livelli di quella vista agli ultimi Mondiali, Vanessa Ferrari ha tutte le chance per regalarsi un sogno al corpo libero. E attenzione all’imprevedibile trave di Villa.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi