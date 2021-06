DIRETTA MotoGP, Warm-up GP Germania LIVE: risultato e classifica, svetta ancora Quartararo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.10: Risultato e classifica warm-up:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 296.7 1’21.341

2 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’21.404 0.063 / 0.063

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’21.420 0.079 / 0.016

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’21.522 0.181 / 0.102

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’21.648 0.307 / 0.126

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 1’21.736 0.395 / 0.088

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 300.0 1’21.761 0.420 / 0.025

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’21.859 0.518 / 0.098

9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 300.0 1’21.870 0.529 / 0.011

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’21.874 0.533 / 0.004

11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 293.4 1’21.880 0.539 / 0.006

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’21.952 0.611 / 0.072

13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1’21.981 0.640 / 0.029

14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.8 1’22.158 0.817 / 0.177

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’22.212 0.871 / 0.054

16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 300.0 1’22.296 0.955 / 0.084

17 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 297.5 1’22.337 0.996 / 0.041

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1’22.342 1.001 / 0.005

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’22.367 1.026 / 0.025

20 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 299.1 1’22.404 1.063 / 0.037

21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1’22.536 1.195 / 0.132

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 296.7 1’22.855 1.514 / 0.319

10.10: Un altro osservato speciale sarà il portoghese Miguel Oliveira. Il lusitano 12° in questo turno a 0″611 ha seguito un po’ la stessa strategia di Marc Marquez e la costanza è una sua arma.

10.08: Bisognerà fare attenzione anche a Marc Marquez che ha chiuso in ottava posizione a 0″518, mettendo insieme ottime tornate con gomme usate. Si sa quale sia il feeling dell’iberico con questo circuito, pertanto c’è da aspettarselo in gara.

10.06: Valentino Rossi è undicesimo in questo warm-up e ha mostrato chiari segnali di vitalità: il centauro di Tavullia ha messo insieme 14 giri, accumulando 0″539 da Quartararo. Peccato per il “Dottore” partire così indietro nelle qualifiche (16°).

10.03: Fabio Quartararo ha ottenuto il miglior tempo di questo warm-up con il crono di 1’21″341 a precedere di 0″063 Pol Espargaro e di 0″079 del giapponese Takaaki Nakagami. Franco Morbidelli è stato il migliore degli italiani, in quinta piazza, a 0″307 con la Yamaha Petronas, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia ha concluso in settima piazza 0″420.

10.01: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:21.341 2 44 P. ESPARGARO +0.063 3 30 T. NAKAGAMI +0.079 4 36 J. MIR +0.181 5 21 F. MORBIDELLI +0.307 6 12 M. VIÑALES +0.395 7 63 F. BAGNAIA +0.420 8 93 M. MARQUEZ +0.518 9 89 J. MARTIN +0.529 10 41 A. ESPARGARO +0.533

10.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

09.59: Ottavo Marc Marquez ora con la Honda a 0″518 dalla vetta, mentre Valentino Rossi è decimo a 0″539.

09.59: Quartararo si è fermato ai box ed è rientrato con una morbida sul posteriore, ottenendo ora il miglior tempo della sessione in 1’21″341 a precedere di 63 millesimi Pol Espargaro e di 0″079 Nakagami. Morbidelli è 5° a 0″307, Bagnaia è settimo a 0″420 e Valentino Rossi a 0″539.

09.58: Fabio Quartararo risale in classifica ed è terzo a 0″036: il francese sta girando con una hard sull’anteriore e una soft sul posteriore. Bagnaia è settimo a 0″357 e Valentino Rossi nono a 0″476.

09.57: Bagnaia migliora il proprio tempo ed è sesto a 0″357 dalla vetta: il ducatista gira con una coppia di medie. Mir è terzo a 0″118 con la Suzuki.

09.56: Mir risale in terza posizione a 0″223 con la Suzuki, mentre Valentino è settimo a 0″476.

09.55: Bene Valentino: il “Dottore” migliora ancora e ottiene il crono di 1’21″985 a 0″491 (settimo). Mir nel frattempo risale in quarta posizione a 0″322.

09.53: Bene Franco Morbidelli che risale la china con la sua Yamaha Petronas a 0″244 da Espargaro.

09.52: Valentino Rossi migliora il proprio riferimento ed è sempre settimo ma 0″557 dalla vetta, mentre Bagnaia è ottavo a 0″734. Marc Marquez è nono a 0″802 e Quartararo decimo a 0″843 dalla vetta. Il francese sta girando con gomme usate.

09.50: Valentino Rossi si porta in settima posizione a 0″703 da Pol Espargaró. Il centauro di Tavullia sta girando con una coppia di gomme dura-media.

09.48: Pol Espargaró balza in vetta all’ordine dei tempi con il tempo di 1’21″707 con 332 millesimi di vantaggio su Vinales e 443 su Morbidelli.

09.47: Da segnalare l’incidente in curva-5 di Aleix Espargaró con l’Aprilia, fortunatamente senza conseguenze.

09.45: Nakagami si conferma in vetta con il crono di 1’21″828 a precedere di 0″160 Vinales e di 0″586 Zarco.

09.43: Vinales ottiene il miglior crono di 1’22″365 a precedere di 0″509 Petrucci e di 0″527 Nakagami, ma siamo solo all’inizio.

09.40: PRENDE IL VIA IL WARM-UP!!

09.38: Tutto pronto per il warm-up di MotoGP, vivremo 20′ molto intensi.

09.36: “Se userò mescola dura in gara? Non lo so, perché se gli altri dovessero andare con mescole più morbide sarebbero sicuramente più veloci. Penso che bisognerà trovare il giusto compromesso, ma sarà davvero dura pensare di montare la hard per il GP, anche se dovesse fare meno caldo di oggi. Il mio obiettivo per domani? Non lo so! Sarà difficile perché parto 16°. Il problema in questa MotoGP è che i valori possono cambiare da un giorno all’altro. Tutto dipenderà dal grip che riusciremo a trovare in gara. Sarà complicata, si annuncia un Gran Premi lungo, 30 giri sono tanti”, ha aggiunto Valentino.

09.33: “I miei problemi con le gomme sono cominciati nel 2019. Fino al 2018 ero ancora competitivo, perché ho finito il Mondiale in terza posizione, ma dall’anno dopo è cambiato il modo di lavorare e la moto deve essere regolata in maniera molto differente rispetto al passato. In carriera ho sempre preferito avere un posteriore molto duro, ma con le nuove gomme ho cominciato a soffrire, perché si è dovuto ammorbidire molto il retro. Con questi assetti, sono sicuramente in difficoltà”, l’analisi del Dottore.

09.30: “Giovedì tanti giornalisti dicevano che il Sachsenring sarebbe stato un buon circuito per la Yamaha e me ne chiedevano le ragioni. Sinceramente, non ricordo quando questa pista ci sia mai stata favorevole! (Scoppia a ridere, ndr). Ogni tanto abbiamo fatto qualche buon risultato negli ultimi anni, ma è sempre difficile per noi qui, perché si resta tanto in curva, soprattutto sulla sinistra gli pneumatici si surriscaldano. Su questo tipo di piste, la nostra moto soffre rispetto alle altre. Quindi non è facile. Tra l’altro diverse altre moto sono migliorate. Quartararo è stato comunque molto rapido, ma tutte le altre Yamaha hanno avuto problemi”, le parole di Valentino Rossi di ieri.

09.26: Su una pista nella quale il suo nome è legato al concetto di vittoria, l’iberico si è classificato in quinta posizione e, per il passo gara dimostrato, ha possibilità per ottenere un podio.

09.23: Uno stile di guida scarsamente premiante sulle gomme Michelin è sicuramente tra i problemi del campione di Tavullia e trovare una soluzione non è affatto semplice. Cercherà, invece, di risalire la china Marc Marquez.

09.20: Stesso discorso vale per Valentino Rossi. Il 16° posto del time-attack ha posto l’accento sui soliti problemi del “Dottore” alla ricerca di una performance che non c’è in sella alla Yamaha Petronas.

09.16: Sarà una gara molto complicata per il pilota italiano. Stesso discorso vale per Valentino Rossi. Il 16° posto del time-attack ha posto l’accento sui soliti problemi del “Dottore” alla ricerca di una performance che non c’è in sella alla Yamaha Petronas.

09.13: Un handicap di non poco conto se si considera l’oggettiva difficoltà nel superare che c’è su questo circuito, corto e stretto.

09.10: Situazione un po’ diversa per Francesco “Pecco” Bagnaia. Svantaggiato dal traffico e da qualche gioco di troppo nel corso del time-attack per prendere la scia, il piemontese non è andato oltre il decimo posto e quindi dovrà scattare dalla quarta fila.

09.07: L’alfiere di Iwata ha messo in mostra un ottimo passo nel corso delle prove e questo aspetto potrebbe favorirlo non poco nella gestione delle gomme per venir fuori alla distanza.

09.04: Il difficile però verrà in gara perché il transalpino dovrà tener conto della presenza soprattutto di Fabio Quartararo, suo connazionale in sella alla Yamaha.

09.01: Dalla pole scatterà a sorpresa il francese della Ducati Pramac Johann Zarco. Il secondo della graduatoria mondiale, sfruttando al meglio le qualità della Rossa in condizioni da qualifiche, ha saputo tirar fuori un super giro che ben pochi si aspettavano.

08.58: Sul tracciato del Sachsenring i team e i piloti affineranno gli ultimi dettagli prima della gara che prenderà il via alle ore 14.00 di oggi.

08.55: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.40, mentre il semaforo verde della gara è previsto alle ore 14.00. Buon divertimento!

