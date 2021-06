MotoGP oggi, GP Olanda 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 27 giugno, andrà in scena il GP d’Olanda, nono round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sullo storico tracciato di Assen godremo di un grande spettacolo e l’esito della corsa è assai incerto.

Maverick Vinales partirà dalla pole-position e con Fabio Quartararo cercheranno di andare a comporre una coppia di testa tutta in casa Yamaha. La M1 su questo circuito sembra comportarsi piuttosto bene e per questo i concorrenti diretti non potranno permettersi di perdere il treno e lascare scappare i due alfieri di Iwata.

La Ducati, con Francesco “Pecco” Bagnaia, si metterà in “marcatura”. Il centauro della Rossa ha ottenuto ieri una prima fila significativa proprio allo scopo di rimanere attaccato ai due piloti citati precedentemente e magari giocare il jolly per far saltare il banco nella fase decisiva della gara.

Vorrà stupire Valentino Rossi. Il “Dottore” dalla 12ma piazza sogna di entrare nella top-10 su uno dei tracciati da lui più amato. La velocità messa in mostra nel corso dei turni di libere non è affatto male e quindi si può sperare.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP OLANDA 2021

DOMENICA 27 GIUGNO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 MotoE, GARA

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) sarà possibile seguire il programma di oggi delle tre classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le categorie. Non è prevista alcuna copertura dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dei warm-up e delle gare domenicali.

PROGRAMMA SKY SPORT

0re 06.00: replica qualifiche Moto3

Ore 06.45: replica qualifiche MotoGP

Ore 08.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: Moto E-Race

Ore 16.00: Paddock Live

PROGRAMMA TV8

DOMENICA 27 GIUGNO

14.00 Moto3, GARA – Differita

15.20 Moto2 GARA – Differita

17.00 MotoGP, GARA – Differita

Credit: MotoGP.com Press