Ciclismo, i probabili convocati dell’Italia per le Olimpiadi. Nibali verso il sì

Giorni molto impegnativi per Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo. Tantissime pressioni sul romagnolo che dovrà, a breve (probabile che aspetterà la seconda settimana del Tour de France), decidere i cinque nomi per la prova in linea alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dopo i Campionati Italiani di ieri ad Imola, sono cambiate alcune carte in tavola. Vincenzo Nibali, messo in dubbio dopo un Giro d’Italia da dimenticare (anche a causa di molta sfortuna), è apparso in netta crescita di condizione ed andrà alla Grande Boucle per meritarsi il posto da titolare. Sono salite di molto le quotazioni dello Squalo.

Assieme al siciliano, certa la presenza del corregionale Damiano Caruso, spettacolare secondo alle spalle di Egan Bernal nella Corsa Rosa. Non dovrebbero essere in dubbio anche Giulio Ciccone e Gianni Moscon, che hanno dimostrato anche ieri ad Imola di essere sulla strada giusta verso il Giappone.

Resta un unico posto da assegnare: Alberto Bettiol, spettacolare vincitore di una tappa al Giro, ieri è stato costretto a rinunciare agli Italiani a causa di un piccolo problema fisico. A giocarsi la chance con il corridore della EF Nippo sarà Davide Formolo, presente al Tour in appoggio di Tadej Pogacar.

Foto: Lapresse