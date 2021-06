La missione sembra impossibile ma le azzurre ci provano a sovvertire il pronostico che dice Olanda, Russia e Austria. In palio nella Continental Cup che scatta questa mattina a The Hague c’è l’ultima carta olimpica ad una nazione europea per Tokyo 2021. L’Italia è in corsa solo in campo femminile perché tra gli uomini ha conquistato entrambi i pass a sua disposizione con Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula.

A rappresentare l’Italia tra le donne ci sono Scampoli/Bianchin e They/Breydenbach che in mattinata se la vedranno per gli ottavi di finale contro le ucraine Davidova/Lunina e Makhno/Makhno. La sfida è alla portata delle azzurre che hanno come obiettivo minimo quello di superare il primo turno e poi si vedrà perché le formazioni agguerrite e di ottimo livello tecnico non mancano e la formazione italiana, guidata da Fabrizio Magi, è tra le outsider.

Si inizia con Scampoli/Bianchin-Makhno/Makhno alle 9.40 e si prosegue alle 10.30 con They/Breidenbach-Davidova/Lunina. Il regolamento della manifestazione prevede che, in caso di parità, si schierino per la sfida decisiva, due giocatrici tra le quattro che compongono la squadra, a scelta dello staff tecnico, per cui sono avvantaggiate quelle squadre che hanno una coppia molto forte. Si gioca con la formula del tabellone tennistico dagli ottavi di finale ad eliminazione diretta e con sorteggi progressivi.

Le altre sfide del tabellone femminile: Finlandia-Spagna, Polonia-Repubblica Ceca, Francia-Norvegia, Austria-Slovenia, Grecia-Lituania, Russia-Cipro e Olanda-Estonia.

In campo maschile l’Italia, che aveva ottenuto la qualificazione a maggio, non sarà presente perchè con due coppie già certe di partecipare a Tokyo. Può succedere di tutto, con gli estoni Samoilovs/Smedins, rimasti fuori per un soffio dal ranking, che godono dei favori del pronostico ma si preannunciano battaglie con Olanda, Svizzera, Germania e Austria.

Queste le sfide degli ottavi di finale in programma oggi: Ucraina-Belgio, Slovenia-Austria, Spagna-Repubblica Ceca, Lettonia-Bielorussia, Turchia-Francia, Germania-Lituania, Svizzera-Serbia e Olanda-Estonia.

Foto Fivb