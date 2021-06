Basket, Preolimpico Belgrado 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Ancora una settimana al via del Preolimpico di Belgrado, che verrà giocato non alla Stark Arena, ma al Pionir, che dal 2016 è dedicato alla memoria di uno dei totem della panchina dell’ex Jugoslavia, Aza Nikolic. Partono in sei, una sola andrà a Tokyo.

Ci sarà inevitabilmente più di una defezione a livello NBA, il che permetterà però di vedere diversi giocatori di alto livello europeo in questa competizione, da coloro che sono già stelle in Eurolega a quelli che potrebbero diventarlo. L’Italia è nel girone con Senegal e Porto Rico (quest’ultimo è anche il ricordo più recente dei Mondiali), mentre la Serbia se la deve vedere con Filippine e Repubblica Dominicana. La squadra di Meo Sacchetti e quella di Igor Kokoskov sembrano destinate a incontrarsi in finale, con gli azzurri che non giocano le Olimpiadi dal 2004 e i serbi che sono medaglia d’argento in carica.

Il Preolimpico di Belgrado si terrà dal 29 giugno al 4 luglio: di seguito il calendario completo. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport, che li detiene al momento su tutte le competizioni FIBA; il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena.

PREOLIMPICO BASKET 2021: IL CALENDARIO COMPLETO

MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 16:30 Porto Rico-Senegal

Ore 20:15 Repubblica Dominicana-Serbia

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

Ore 16:30 Senegal-Italia

Ore 20:15 Serbia-Filippine

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

Ore 16:30 Italia-Porto Rico

Ore 20:30 Filippine-Repubblica Dominicana

SABATO 3 LUGLIO

Ore 13:00 Prima semifinale

Ore 16:00 Seconda semifinale

DOMENICA 4 LUGLIO

Ore 20:30 Finale

PREOLIMPICO BASKET 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

Credit: Ciamillo