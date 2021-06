Il calendario dell’Italia al Preolimpico di Belgrado, dopo l’uscita di scena del Senegal a causa di vari contagi da Covid-19 all’interno del gruppo squadra rimasto così bloccato in Germania, si è modificato. O, per meglio dire, è stato ridotto.

Succede, infatti, che la sfida con i senegalesi è annullata, e si comincerà così direttamente da quella con Porto Rico, che varrà già per il primato nel girone. Sarà di fatto un ulteriore rinvio del ritorno in campo in una partita per l’Italia, che già è stata costretta a saltare l’ultima amichevole con il Venezuela ancora per questioni Covid. Azzurri e Porto Rico sono già qualificati per la semifinale, ma dovranno appunto sfidarsi per decidere chi affronterà la prima dell’altro girone (verosimilmente la Serbia) e chi la seconda.

Di seguito il calendario modificato dell’Italia al Preolimpico di Belgrado. Sarà possibile seguire le partite in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e gratis e in chiaro su RaiSport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PREOLIMPICO BELGRADO 2021: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

Ore 16:30 Italia-Porto Rico

SABATO 3 LUGLIO

Orario da definire (13:00 o 16:00) Italia-squadra del girone A (Semifinale)

PREOLIMPICO BELGRADO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport, Sky Sport

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo