Basket: Italia-Venezuela annullata, positività al Covid-19 tra i sudamericani

Non si giocherà, giovedì sera, Italia-Venezuela, originariamente programmata all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano, e che era, nelle intenzioni, l’ultimo appuntamento precedente il Preolimpico di Belgrado. Questo a seguito di positività riscontrate nella selezione sudamericana.

In particolare, l’accordo è stato preso perché si è verificata la sequenza di eventi che segue. Durante la trasferta in Turchia, nel Venezuela sono state riscontrate due positività nel gruppo squadra. I soggetti sono stati isolati e sostituiti, gli altri sono stati testati ed erano negativi. Una volta giunta la delegazione venezuelana a Milano, un altro test ha fatto emergere una terza positività. Per questo la decisione comune è stata quella di annullare l’incontro.

Resteranno dunque tre le partite giocate dagli azzurri, quelle della VTG Supercup di Amburgo, prima del viaggio verso Belgrado (con partenza prevista per il 25) e conseguente preparazione finale per l’esordio al Preolimpico, previsto per il 30 giugno alle 16:30 con il Senegal.

Non ci sarà dunque occasione di vedere in campo insieme i giocatori già presenti nei precedenti due raduni con quelli appena arrivati (i quattro della Virtus Bologna, Riccardo Moraschini e Simone Fontecchio) prima dei primi passi all’Aleksandar Nikolic Hall, alias Pionir.

Credit: Ciamillo