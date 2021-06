Dal sito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro arriva la notizia che scuote, inevitabilmente, tutte le fondamenta del basket azzurro in vista del Preolimpico di Belgrado. Ci sarà un grande assente, ed è Marco Belinelli, che comunica che non vestirà la maglia dell’Italia a quattro giorni dalla conclusione della finale scudetto vinta dalla Virtus Bologna sull’Olimpia Milano.

Queste le sue parole: “Purtroppo questa estate non sarò in Nazionale. La stagione per me a livello fisico è stata molto impegnativa, sono arrivato alla Virtus a dicembre a campionato iniziato, senza il training camp che per noi giocatori è la fase fondamentale per preparare la stagione. Ho lavorato sodo per inserirmi in squadra e trovare il ritmo partita, anche accelerando i tempi. Questo mi ha portato a finire la stagione con diversi problemi, in particolare agli adduttori. Devo per forza fermarmi per un periodo e poi riprendere con un lavoro mirato durante l’estate che mi permetta di essere al 100% a settembre. Ho parlato con il Presidente Petrucci, lui sa che questo non è un addio all’Azzurro. Il mio attaccamento alla maglia della Nazionale è sempre stato forte e sosterrò in ogni modo i ragazzi durante il torneo Preolimpico”.

I giocatori di Virtus Bologna e Olimpia Milano, al momento, non sono nella seconda delle liste di Meo Sacchetti per la preparazione verso Belgrado, e verranno coinvolti in un terzo giro di chiamate, dal momento che hanno appena concluso la stagione.

Anche Danilo Gallinari fa parte della casistica in quanto ancora impegnato in NBA, con la serie tra Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers di semifinale di Conference al momento sul 2-2, e dunque certamente destinata a una gara-6.

Credit: Ciamillo