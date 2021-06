Basket: Italia, i 12 convocati definitivi per il Preolimpico di Belgrado. Diouf e Ruzzier gli ultimi tagli

All’arrivo nella bolla di Belgrado, era stata definita come imminente la comunicazione dei 12 di Meo Sacchetti per il Preolimpico che partirà, per gli azzurri, mercoledì (o giovedì se il Senegal fosse costretto al forfait). Questa mattina è arrivata, e c’è dunque l’ufficialità di chi giocherà per l’Italia all’Aleksandar Nikolic Hall (alias Pionir).

Questi i nomi dei 12 scelti dal ct azzurro per lo sperato assalto alla Serbia:

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Gli ultimi due tagli sono quelli del centro classe 2001 Momo Diouf e del play triestino di Varese Michele Ruzzier. L’unico dubbio riguardava le condizioni di Marco Spissu dopo la botta presa con la Germania scivolando su una chiazza di sudore non pulita, ma il fatto che l’uomo cui Gianmarco Pozzecco, a Sassari, ha dato responsabilità sempre maggiori ci sia è segnale senz’altro confortante.

Ove il Senegal riuscisse a risolvere la sua situazione in Germania (quattro casi di Covid-19 in squadra), l’Italia debutterebbe con gli africani mercoledì alle 16:30; sarebbe poi la volta, giovedì alla stessa ora, di Porto Rico e, quindi, della semifinale di sabato in orario da stabilire.

Credit: Ciamillo