Basket: Argentina, 15 convocati tra cui ci sono i 12 per le Olimpiadi. Luis Scola veterano del gruppo

Il coach argentino Sergio Hernandez ha diramato i nomi dei 15 giocatori che si contenderanno i 12 posti per le Olimpiadi di Tokyo, di scena dal 23 luglio di questo 2021 che segna la prima di una rassegna a cinque cerchi in un anno dispari. La caccia è quella alla terza medaglia, dopo l’oro di Atene 2004 (in finale contro l’Italia) e il bronzo di Pechino 2008, negli anni della Generacion Dorada.

E c’è ancora proprio uno degli uomini che fecero l’impresa in terra greca: Luis Scola, che a 41 anni si era ancora messo in gioco a Varese per coronare l’obiettivo olimpico. Potrebbe esserci riuscito, dal momento che viene ancora tenuto in considerazione, e per di più con un differenziale anagrafico di ben 23 anni rispetto al più giovane dei chiamati.

Sono ben 10 i giocatori che hanno già vissuto l’avventura che ha portato all’argento dei Mondiali di Cina 2019: tra loro il mago del playmaking Facundo Campazzo, che anche in NBA si sta ritagliando un ruolo in questo senso, l’altro “italiano” Marcos Delia (prima Virtus Bologna e poi Trieste), ma anche altri validi elementi, tra cui Gabriel Deck che ha appena preso la strada della NBA.

Play

Facundo Campazzo: 1.80 – 30 anni – Denver Nuggets

Nicolás Laprovittola: 1.88 – 31 anni – Real Madrid

Luca Vildoza: 1.89 – 25 anni – New York Knicks

Guardie

Nicolás Brussino: 2.05 – 27 anni – Zaragoza

Leandro Bolmaro: 2.00 – 20 anni – Barcelona

Ali

Gabriel Deck: 1.98 – 26 anni – Oklahoma City Thunder

Patricio Garino: 1.98 – 28 anni – Zalgiris Kaunas

Juan Pablo Vaulet: 1.99 – 25 anni – Manresa

Máximo Fjellerup: 1.93 – 23 anni – San Lorenzo

Ali-centri

Luis Scola: 2.07 – 41 anni – Varese

Juan Francisco Fernández: 2.10 – 18 anni – Fuenlabrada

Centri

Marcos Delia: 2.09 – 29 anni – Trieste

Tayavek Gallizzi: 2.04 – 28 anni – Instituto (C)

Lautaro Berra: 2.08 – 23 anni – Obras Sanitarias

Francisco Cáffaro: 2.14 – 23 anni – Virginia University

Credit: Ciamillo