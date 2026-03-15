LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 30-22, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 7 punti di Francesco Ferrari, V-nere a +8 dopo 10′

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Si chiude il primo quarto sul 30-22 in favore della Virtus Bologna sull’Olimpia Milano!

30-22 Arresto e tiro di Carsen Edwards!

28-22 ARMONI BROOKS! TRIPLA, -6 OLIMPIA.

28-19 Francesco Ferrari ‘on fire‘! Appoggio e 7 punti per lui in un amen.

26-19 MARKO GUDURIC! MILANO PROVA A SCUOTERSI.

26-17 Ancora Francesco Ferrari con un canestro “dalla spazzatura”! 5 punti per il campione d’Europa con l’Italia Under 20.

24-17 FRANCESCO FERRARI! LA TRIPLA DEL GIOVANE AZZURRO, +7 E TIME-OUT POETA.

21-17 MATT MORGAN COL ‘COAST-TO-COAST‘ E IL FALLO!

19-17 Giro perfetto dalla “linea della carità” di Zach LeDay per tenere l’Olimpia in scia.

19-15 Matt Morgan attacca benissimo il tabellone.

17-15 Partenza fulminante di Stefano Tonut.

17-13 2/2 di Alston Jr. ai liberi per ridare il +4 alla Virtus.

15-13 RIMORCHIO DI RICCI! -2 MILANO.

15-11 SALIOU NIANG CON LA SCHIACCIATA!

13-11 1/2 di Armoni Brooks a cronometro fermo.

13-10 Palleggio, arresto e tiro di Bolmaro dalla rimessa.

13-8 2/2 di Derrick Alston Jr. in lunetta per portare la Virtus a +5 a metà primo quarto.

11-8 Derrick Alston Jr. con l’arresto e tiro.

9-8 GIOCATA DI BOLMARO! ANCORA -1 OLIMPIA.

9-6 2/2 di Diouf a cronometro fermo per il +3 Virtus.

7-6 Jumper di Leandro Bolmaro per riportare Milano a -1.

7-4 Appoggio di Josh Nebo per rispondere.

7-2 Derrick Alston Jr. in accelerazione! Parziale di 5-0 delle V-nere.

5-2 CARSEN EDWARDS! TRIPLA.

2-2 Shavon Shields si mette in proprio e pareggia subito.

2-0 Saliou Niang in campo aperto dopo la stoppata in difesa di Diouf su Bolmaro.

Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti!

19:58 Questi gli Starting five scelti dai due coach: Edwards Alston Jr. Diouf Jallow S. Niang (Virtus Bologna); Ellis Shields Nebo LeDay Bolmaro (Olimpia Milano)

19:55 E’ il momento della presentazione dei due roster.

19:52 Squadre che sono già sul parquet della Virtus Arena di Bologna – completamente sold out – per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti.

19:49 V-nere che guidano la classifica con 34 punti, a +4 sugli acerrimi rivali (30 punti) appaiati al secondo posto con la Germani Brescia. Per i campioni d’Italia indisponibili Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza, mentre coach ‘Peppe’ Poeta non avrà a disposizione Ousmane Diop, Bryant Dunston e Diego Flaccadori.

19:46 Il bilancio per l’annata corrente è di due successi per l’Olimpia (semifinale di Supercoppa Italiana con il trofeo poi conquistato e il match di andata in Serie A) e una vittoria per la Virtus Bologna nell’incrocio di andata in Eurolega, con il derby tricolore in Europa previsto tra meno di due settimane all’Unipol Forum di Assago.

19:43 E’ il match di cartello della ventiduesima giornata della regular season 2025-2026, con le due corazzate del nostro campionato che si affrontano per la quarta volta in stagione dopo la semifinale della Supercoppa Italiana, la sfida di andata in Serie A e quella di Eurolega.

19:40 Buonasera a tutti, amiche e amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025-2026.

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A di basket 2026. È il ‘big match’ della ventiduesima giornata della regular season 2025-2026, il ‘Clasico’ della palla a spicchi tricolore che nel corso degli anni significava anche finale scudetto.

Le V-nere – col tricolore cucito sul petto – guidano la classifica con 34 punti, a +4 dalla coppia composta dall’Olimpia Milano e dalla Germani Brescia. Ancora assente il lungo-degente Alessandro Pajola, con Dusko Ivanovic che affiderà i palloni pesanti a Carsen Edwards mentre Saliou Niang e ‘Momo’ Diouf si faranno trovare pronti nel pitturato anche per cancellare il ko casalingo di pochi giorni fa in Eurolega contro il Partizan Belgrado.

L’Olimpia Milano vuole provare a far saltare il fattore campo battendo gli acerrimi rivali, con le due squadre che si ritroveranno di fronte tra circa due settimane all’Unipol Forum di Assago per il match di ritorno in Eurolega dove l’EA7 Emporio Armani cerca di tenere ancora viva la speranza per i play-in. Fari puntati su Armoni Brooks e Shavon Shields, con Zach LeDay e Josh Nebo a mostrare il fisico sotto il ferro.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:00. Diretta tv affidata a Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su LBA TV, SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A di basket 2026!