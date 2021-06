Prima partita e prima vittoria per l’Italia femminile nel secondo Preolimpico di basket 3×3 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. Le azzurre hanno superato con un perentorio 21-11 Taipei, squadra sostanzialmente priva di lunghe e per questo esposta a vari problemi in caso di scorribande verso il canestro. Un successo convincente, che ha anche segnato l’esordio di Giulia Rulli nella corsa olimpica (Capobianco l’ha inserita nel roster al posto di Marcella Filippi)

Il primo canestro è delle asiatiche, che come a Graz giocano in tre. Si comincia in equilibrio, con Wei che anima Taipei insieme a Liu fino al 5-6 e l’Italia che qualcosa di troppo spreca. Le azzurre, complice anche una versione di Taipei migliore rispetto a quella austriaca e a un’ottima Wei, vanno anche sotto 7-9 prima della metà gara, poi D’Alie fa la sua parte nel ricreare il vantaggio (10-9).

C’è anche Rulli in quello che diventa un parziale di 7-0 in cui si fa notare anche una gran stoppata di Consolini, ed è così che le azzurre riescono a trovare maggiore tranquillità nel prosieguo del confronto. Di fatto non c’è più partita perché dal 7-9 si passa al 19-10: in questa fase funziona bene il terzetto D’Alie-Consolini-Rulli. Il canestro decisivo lo realizza D’Alie cadendo indietro: finisce 21-11 quando il cronometro segna ancora 44″1 da giocare.

Il prossimo impegno delle azzurre sarà quello delle 20:10, in cui sarà l’Iran di fronte alla squadra allenata da Andrea Capobianco. In caso di ulteriore vittoria, le azzurre chiuderanno al primo posto il loro girone e potranno partire direttamente dalle semifinali nel tabellone a eliminazione diretta. In attesa c’è l’Ungheria, che ieri ha vinto il suo girone anche se è stata impegnata sia dall’Olanda (seconda) che dall’Estonia (terza).

ITALIA-TAIPEI 21-11

ITALIA: D’Alie 6, Consolini 6, Rulli 6, Madera 3

TAIPEI: Lin 3, Liu 3, Wei 5

Foto: fiba.basketball