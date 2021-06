Baseball: Italia, i convocati per il raduno di Godo. Mike Piazza chiama 38 elementi

Sono stati diramati i nomi che faranno parte del raduno dell’Italia del prossimo 30 giugno in scena a Godo. Mike Piazza riapre così la strada verso quelli che saranno gli Europei del prossimo settembre, smistati tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese.

Questi i nomi dei convocati dall’ex leggenda della MLB:

1 Andretta Maurizio P Rams Baseball Club Viterbo/Montefiascone Baseball

2 Agretti Filippo IF Fortitudo B. C. 1953

3 Aldegheri Mattia P A.S.D. San Martino Junior B.S./Parma 1949

4 Astorri Cesare C Collecchio B.C./Parma 1949

5 Bassani Alex P Fortitudo B. C. 1953

6 Bertossi Riccardo OF Fortitudo B. C. 1953

7 Bortolotti Luca P Fortitudo B. C. 1953/Longbridge 2000

8 Brolo Gouvea Murilo P Fortitudo B. C. 1953

9 Caiffa Tommaso P Staranzano Ducks B. S. C

10 Celli Federico OF San Marino B. C.

11 Crepaldi Filippo P Fortitudo B. C. 1953

12 Deotto Alessandro C Parma 1949/Collecchio B.C.

13 Di Raffaele Luca P San Marino B. C.

14 Dobboletta Lorenzo OF Fortitudo B. C. 1953

15 Epifano Duran Erick Alessandro C San Marino B. C.

16 Fabiani Diego P Cervignano Baseball A.S.D./Collecchio B. C.

17 Ferrini Colmenarez José Leonardo IF A. S. D. Reggio Rays Baseball/San Marino B. C

18 Garbella Nicola Luciano Sathya P Aosta Bugs/San Marino B. C.

19 Garbella Giovanni Vito Sathya OF Aosta Bugs/San Marino B. C.

20 Giarola Tommaso IF Grizzlies Torino ’48 B. S. C

21 Grimaudo Alessandro IF/OF Fortitudo B. C. 1953

22 Ioli Nicolò P Torre Pedrera Falcons B. C.

23 Loardi Niccolò Maria OF Fortitudo B. C. 1953

24 Liberatore Ernesto Paolo C A. S. D Reggio Rays Baseball/Fortitudo B. C. 1953

25 Martini Parilli Renzo Guillermo OF Fortitudo B. C. 1953

26 Mineo Alberto C New Black Panthers/Parma 1949

27 Monello Giulio C A. S. D. Rangers B. C./Parma 1949

28 Morresi Lorenzo C Macerata Angels/San Marino B. C.

29 Palumbo Cardozo Angelo Michelle Paolo P A. S. D. Reggio Rays Baseball/Fortitudo B. C. 1953

30 Paolini Ricardo Segundo IF A. S. D. Reggio Rays Baseball/ Parma 1949

31 Perez Ramon Leonardo P Montegranaro/Cervignano Baseball

32 Poma Sebastiano OF Collecchio B. C./Parma 1949

33 Quattrini Gabriele P B. C. Le Pantere Potenza Picena/Macerata Angels

34 Rivera Yomel P Collecchio B. C./Parma 1949

35 Sabbatani Marco C B. S. C. Godo

36 Scotti Claudio P Fortitudo B. C. 1953

37 Sheldon Bryan P Bollate B. C. 1959/Senago Milano United B. C.

38 Zotti Matthias P New Black Panthers/Fortitudo B. C. 1953

Sarà presente anche l’appena ritirato Alessandro Maestri, per il quale è previsto un ruolo importante nello spogliatoio. Ci sarà anche il pitching coach Vince Horsman a Godo. I giocatori che Piazza ha voluto sono in parte quelli già visti nel raduno lanciatori-ricevitori di Collecchio e in parte coloro che si trovano nel blocco della Nazionale Under 23.

Per gli azzurri c’è anche il supporto del pitching coach Vince Horsman e dei coach Gianmarco Faraone, David Sheldon e Dan Bonanno, ma anche del preparatore atletico Michele Corbo, del fisioterapista Massimo Baldi e del team manager Vincenzo Mignola.

Foto: FIBS / EP Collecchio B.C.