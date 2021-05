Ultimate Tennis Showdown 4: Fabio Fognini perde anche contro Taylor Fritz

La serata dello Ultimate Tennis Showdown, riproposto da Patrick Mouratoglou nella sua quarta edizione, completa il programma odierno con quattro incontri che servono da antipasto in relazione alla giornata di domani, che è anche l’ultima di questa versione minimale dell’esibizione.

Fabio Fognini perde anche il secondo incontro contro l’americano Taylor Fritz, che lo supera per tre set (nella versione UTS) a zero, con parziali 16-14, 12-2 e 16-15. L’italiano si trova dunque a due sconfitte e zero vittorie.

Per quanto riguarda gli altri match, vittoria di Diego Schwartzman su Grigor Dimitrov, con l’argentino che regola il bulgaro per 3-1 (13-14 12-10 17-9 15-10). Il francese Corentin Moutet supera il russo, numero 2 del mondo, Daniil Medvedev ancora per 3-1 (11-18 16-13 16-10 16-10).

Infine, nell’ultimo confronto di giornata prima del ritorno in campo sulla terra rossa dell’accademia di Mouratoglou, il cileno Cristian Garin supera il kazako Alexander Bublik (15-5 15-13 17-11).

Foto: LaPresse