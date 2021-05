Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Lorenzo Marsaglia in semifinale nel trampolino 3m, Giovanni Tocci fuori e con tanta amarezza

E’ andata in scena nella nottata italiana la fase eliminatoria della gara maschile dal trampolino 3 metri. Due gli azzurri in gara, ovvero Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che in coppia hanno ottenuto il pass olimpico nella gara syncro (trampolino 3 metri). Ebbene, il riscontro finale è stato positivo per Marsaglia, con il brivido, e negativo per Tocci con tanto rammarico. Marsaglia ha ottenuto la qualificazione per le semifinali, qualificandosi 18° e quindi conquistando l’ultima posizione utile per essere parte del penultimo atto, mentre per il nativo di Cosenza tutto è sfumato all’ultimo tuffo, concludendo in 22ma posizione.

Una gara diametralmente opposta quella dei due italiani. Tocci ha cominciato bene e nelle prime tre rotazioni (doppio e mezzo ritornato, triplo e mezzo avanti e doppio e mezzo avanti con due avvitamenti) si è attestato nel range dei 70 punti. Successivamente, un’imperfezione nel doppio e mezzo rovesciato (54.00) e un grave errore nel triplo e mezzo ritornato (37.40) l’hanno condannato senza appello, considerando il punteggio totale di 370.55.

Per Marsaglia, invece, l’inizio è stato molto complicato, anche se l’elemento in comune con il suo compagno di Nazionale è stata la brutta esecuzione del triplo e mezzo ritornato con cui ha aperto la sua serie: il riscontro di appena 39.10 punti ha messo in salita la qualificazione del 24enne originario di Roma.

Marsaglia, però, è stato bravo a rimanere in gara mentalmente, nonostante un inizio così problematico e con un triplo e mezzo avanti carpiato da 69.75 e un ottimo quadruplo e mezzo avanti (85.50) è stato abile a risalire la corrente, come si suol dire. In una sfida punto a punto, il tuffatore italiano è riuscito a concludere nella top-18 con un buon doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato (71.40) che alla fine gli ha permesso di totalizzare 389.50, score sufficiente per centrare il suo obiettivo. Con questi risultati, pensando ai Giochi di Tokyo, Marsaglia dovrà tirar fuori le unghie per rientrare nel novero dei finalisti e quindi ipotecare il pass a Cinque Cerchi, mentre per Tocci la situazione è seriamente compromessa.

In vetta alla graduatoria di questi preliminari troviamo il britannico Daniel Goodfellow (487.50) a precedere il connazionale James Heatly (478.20) e il tedesco Martin Wolfram (446.95). La semifinale si terrà domani alle 10.00 locali, le 03.00 italiane.

