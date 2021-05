Tiro a volo, Europei 2021: ultima chance per le Olimpiadi. Italia qualificata nel trap maschile, ma chi andrà a Tokyo?

Dopo aver superato la terza tappa della Coppa del Mondo 2021, svoltasi a Lonato del Garda, il tiro a volo italiano e internazionale inizierà la lunga discesa verso i Giochi di Tokyo della prossima estate. Un avvicinamento fatto di sensazioni, allenamenti e un importantissimo test ufficiale, quello degli Europei di Osijek, che si terranno tra fine maggio e inizio giugno in Croazia.

Nella kermesse continentale, che assegnerà medaglie e titoli, saranno ancora in palio un po’ di residui pass per le Olimpiadi nipponiche, fra cui quello per il trap maschile, in una situazione acclarata per i colori azzurri ma di non facile lettura.

Il contingente tricolore infatti è sicuro di portare un rappresentante della Fossa Olimpica nella terra del Sol Levante, ma non sa ancora chi potrebbe essere.

Mauro De Filippis si è aggiudicato un pass nominale risultando il migliore del ranking mondiale ISSF negli ultimi due anni ed è quindi lui attualmente il proprietario della carta olimpica verso Tokyo, che gli consentirebbe poi insieme o a Jessica Rossi o a Silvana Stanco di schierarsi al via della competizione di Mixed Team, ma attenzione perché il tiratore tarantino potrebbe essere “beffato” da una strana eventualità.

Qualora infatti uno fra Daniele Resca e Valerio Grazini, che (presumibilmente) saranno al via degli Europei, dovesse vincere la gara continentale, il pass in possesso dell’Italia del tiro a volo diventerebbe da “nominale” a “contingentale” consentendo al dt della nazionale Albano Pera la possibilità di scegliere lui chi portare nell’avventura in Sol Levante.

Una situazione complicata, ma non impossibile da verificarsi, vista anche la condizione di Resca alla tappa di Coppa del Mondo di Nuova Delhi (India) qualche settimana fa. Uno scenario in ogni caso da ipotizzare e poi da sciogliere non più tardi del prossimo 6 giugno, quando inizieranno le comunicazioni verso l’ISSF e il CIO dei preconvocati verso le Olimpiadi di Tokyo.

FOTO: FITAV