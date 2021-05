Tiro a segno, Europei 2021: ultima chiamata per Petra Zublasing e gli altri azzurri che inseguono le Olimpiadi

Da Osijek a Tokyo: mai come questa volta il passo potrebbe essere brevissimo. Dal poligono croato a quello nipponico in un salto di poche settimane. Gli Europei di tiro a segno 2021 mettono in palio alcune delle residue carte di qualificazione olimpica, in una rassegna dove l’Italia vuole essere protagonista per aumentare il suo contingente verso la kermesse nipponica.

Attualmente la pattuglia tricolore può contare su cinque pass verso il Sol Levante, andiamo a vedere però quali potrebbero essere i tiratori in grado di accendersi in questo particolare segmento di stagione per andare a cogliere “quell’ultima chiamata” verso i Giochi.

Carabina: Petra Zublasing, Martina Ziviani, Sofia Ceccarello

L’altoatesina per standing, nonostante gli ultimi due anni abbastanza avari di risultati, è sicuramente quella che ha maggior abitudine a queste gare e che potrebbe ritrovare il guizzo vincente per andare a cogliere una carta dal valore pesantissimo. Da non sottovalutare però Ziviani e Ceccarello: la prima è infatti quella che, nell’avanzare del percorso olimpico, inevitabilmente condizionato dalla situazione sanitaria, è andata più vicina all’ottenere il pass, chiudendo al settimo posto negli Europei a 10m a Wroclaw (2020), mentre la seconda, al netto della giovane età (classe 2002), è la tiratrice che ha dimostrato di saper gestire meglio la pressione raccogliendo notevoli risultati a livello giovanile, in serie, e inserendosi nel mondo delle big con disinvoltura.

Pistola: Giuseppe Giordano e Sara Costantino

Il tiratore campano, uno degli highlander (insieme a Marco De Nicolo…), del nostro movimento, vuole la terza qualificazione olimpica della sua carriera e sa che per cercare di arrivare all’obiettivo quella di Osijek è la sua ultima chance dove provare a piazzare una zampata di tecnica e orgoglio.

La shooter calabrese invece, nel lotto delle tiratrici azzurre, ma non solo, è sicuramente quella che meriterebbe di più il pass per Tokyo. Costantino è andata almeno tre volte vicinissima all’ottenere un pass che per abnegazione, miglioramenti e tenacia meriterebbe: che sia Osijek il luogo dei sogni? Lo scopriremo solo vivendo…

FOTO: UITS