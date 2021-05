Una, e notevole, è la variazione di ranking di questa settimana nella WTA. Riguarda Aryna Sabalenka: la bielorussa, con la vittoria nel WTA 1000 di Madrid, sale al quarto posto, sua miglior classifica di sempre, e avvicina l’ormai consolidato trio Barty-Osaka-Halep, anche se parlare di trio è quantomeno inadeguato.

Questo perché l’australiana, con la finale madrilena, ha raggiunto e superato le cinque cifre in termini di punti, mantenendo un vantaggio estremamente abbondante nei confronti della giapponese e della rumena, che potrebbe perpetuarsi anche molto oltre il Roland Garros. Rientra nella top ten anche Petra Kvitova: la ceca, con le buone performance madrilene, è la più lesta ad approfittare del crollo dell’olandese Kiki Bertens (-7), sconfitta al secondo turno nella capitale spagnola, dove difendeva il titolo.

TOP 10 RANKING WTA

1. Ashleigh Barty (AUS) 10090

2. Naomi Osaka (JPN) 7650

3. Simona Halep (ROU) 6520

4. Aryna Sabalenka (BLR) 6195 (+3)

5. Sofia Kenin (USA) 5905 (-1)

6. Elina Svitolina (UKR) 5835 (-1)

7. Bianca Andreescu (CAN) 5265 (-1)

8. Serena Williams (USA) 4850

9. Karolina Pliskova (CZE) 4660

10. Petra Kvitova (CZE) 4160 (+2)

Dolceamara la situazione di Jasmine Paolini: la toscana non potrà partecipare agli Internazionali d’Italia perché la sua wild card per le qualificazioni è stata resa vana dalla finale colta a Saint-Malo (WTA 125), ma con questo risultato sono 10 le posizioni guadagnate per un best ranking alla 93a, che potrebbe migliorare ancora stanti le fluttuazioni intorno a lei. Camila Giorgi tornerà in campo dopo lo stop per Covid-19 da numero 83 della classifica, mentre, nonostante lo stop immediato in Francia, risale di tre posti anche Martina Trevisan. Da rimarcare, più indietro, il balzo di 24 posti (numero 263) di Jessica Pieri.

AZZURRE NELLA TOP 200

83. Camila Giorgi 1000 (-2)

93. Jasmine Paolini 863 (+10)

97. Martina Trevisan 844 (+3)

111. Elisabetta Cocciaretto 746 (+1)

112. Sara Errani 739 (+1)

170. Giulia Gatto-Monticone 432

Foto: LaPresse