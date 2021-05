Sport in tv oggi (sabato 1° maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 1° maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro di Romandia, il tennis con i tornei ATP di Monaco di Baviera, Estoril e le qualificazioni di Madrid e WTA di Madrid, lo snooker con le semifinali dei Mondiali, il badminton con gli Europei, ed i motori con le prove libere e le qualifiche ufficiali di F1 e MotoGP.

SPORT IN TV SABATO 1° MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

03:00 Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo: preliminari sincro trampolino 3 metri femminile

05:30 Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo: preliminari sincro piattaforma 10 metri maschile

09:00 Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo: Finale sincro trampolino 3 metri femminile – RaiSport+HD, RaiPlay

09.00 Moto3, Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV e DAZN

09.55 MotoGP, Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV e DAZN

10.55 Moto2, Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV e DAZN

11.00 Snooker, Mondiali: semifinali – Eurosport 1, Eurosport Player

11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: secondo turno – SuperTennisTV

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: qualificazioni, primo turno – Nessuna copertura TV

(Musetti e Mager primo match, Cecchinato secondo match, Travaglia quarto match)

11.00 Tennis, ATP 250 Monaco di Baviera: quarti di finale e semifinali – TennisTV

11:00 Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo: Finale sincro piattaforma 10 metri maschile – RaiSport+HD, RaiPlay

12.00 Badminton, Europei: semifinali – BadmintonEuropeTV

12.35 Moto3, Qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

13.00 Moto3, Qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

13.00 F1, Prove libere 3 – Sky Sport F1, SkyGo e NowTV

13.00 Tennis, ATP 250 Estoril: secondo turno – TennisTV

13.30 MotoGP, Prove libere 4 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

14.00 Ciclismo, Giro di Romandia: quinta tappa, Sion – Thyon 2000 – Eurosport 2, EurosportPlayer

14.10 MotoGP, Qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

14.35 MotoGP, Qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Spezia – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

15.10 Moto2, Qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

15.30 Snooker, Mondiali: semifinali – Eurosport 1, Eurosport Player

15.35 Moto2, Qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

16.00 F1, Qualifiche – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo e NowTV, dalle 19.00 differita su TV8 e tv8.it

17.00 Volley femminile, Champions League: finale Conegliano-VakifBank Istanbul – RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Calcio, Serie A: Crotone-Inter – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.20 Atletica, World Relays: prima giornata – raiSportWeb2, dalle 19.00 RaiSport+HD, RaiPlay

18.30 Scacchi, Champions Chess Tour: finale – Eurosport Player

20.00 Snooker, Mondiali: semifinali – Eurosport 1, Eurosport Player

20.30 Volley, Champions League: finale Trento-ZAKSA Kedzierzyn – RaiSport+HD, RaiPlay

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Benevento – DAZN1, DAZN

