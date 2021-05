LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: Rodrigo al comando della combinata davanti ad Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.22 Tatay entra nella Top14, mentre Migno cerca il miglior crono nella FP3 con le gomme dure!

9.20 Scelta interessante per Migno. Il nostro portacolori prova il tempo con la gomma dura. Al momento il romagnolo è nella Top14 in vista della Q2.

9.18 Si torna in pista. Al momento in FP3 al comando troviamo il turco Deniz Oncu (KTM) davanti ad Artigas e Migno.

9.16 Acosta si prepara a tornare in pista dopo una scivolata nel secondo settore della pista.

9.14 I piloti rientrano ai box dopo il primo stint. Attendiamo la seconda fase della sessione.

9.12 La classifica della FP3 dopo i primi riferimenti:

1 80 D. ALONSO 1:49.347 2 96 D. HOLGADO +0.024 3 92 D. MOREIRA +0.338 4 77 F. FARIOLI +0.411 5 23 A. MILLAN +0.452 6 24 I. ORTOLÁ +0.497 7 64 D. MUÑOZ +0.499 8 89 M. URIARTE +0.501 9 34 M. AJI +0.547 10 95 C. VEIJER +0.585

9.10 La classifica della Moto3 2021.

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 70

2 Jaume MASIA KTM SPA 39

3 Darryn BINDER Honda RSA 36

4 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 36

5 Andrea MIGNO Honda ITA 29

6 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 22

8 Sergio GARCIA GASGAS SPA 21

9 Dennis FOGGIA Honda ITA 20

10 Romano FENATI Husqvarna ITA 20

11 Izan GUEVARA GASGAS SPA 19

12 Kaito TOBA KTM JPN 18

13 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 16

14 Jason DUPASQUIER KTM SWI 15

15 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

16 Filip SALAC Honda CZE 6

17 Stefano NEPA KTM ITA 5

18 Carlos TATAY KTM SPA 4

19 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

20 Jeremy ALCOBA Honda SPA 2

21 Yuki KUNII Honda JPN 1

22 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 1

23 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA

24 Andi Farid IZDIHAR Honda INA

25 Riccardo ROSSI KTM ITA

26 Lorenzo FELLON Honda FRA

27 John MCPHEE Honda GBR

28 Xavier ARTIGAS SPA

9.09 Prima caduta del 2021 per Pedro Acosta. Il leader del Mondiale scivola senza conseguenze.

9.07 Problemi per Romano Fenati. L’italiano di casa Max Racing ha un problema tecnico ed è fermo lungo il circuito.

9.05 Il riferimento della combinata da battere è di Gabriel Rodrigo. L’argentino ha firmato il tempo di 1.45.651.

9.04 Andrea Migno inizia il lavoro a Jerez. Il romagnolo di casa Snipers insegue la seconda pole dopo aver firmato il miglior tempo nella Q2 del GP del Portogallo.

9.02 Tutti i piloti scendono in pista per la l’ultima sessione prima della qualifica. Attendiamo i primi tempi cronometrati.

9.00 Bandiera verde! Inizia la FP3 del Gran Premio di Spagna per la Moto3.

8.58 Il sole splende a Jerez. La condizione appare differente rispetto alla FP1 di ieri mattina.

8.56 I piloti sono pronti a scendere in pista. Attenzione come sempre ai limiti della pista. Ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo.

8.53 Rodrigo, Antonelli, Fenati, Dupasquier, Binder, Yamanaka, Migno, Acosta, Oncu, Masià, Sasaki, Foggia, Salac ed Alcoba sono al momento presenti nella Top14 alla vigilia dell’ultima libera.

8.50 Toba ed A. Fernandez dovranno scontare un long lap penalty in seguito a dei comportamenti antisportivi nel GP del Portogallo di due settimane fa.

8.47 La classifica combinata alla vigilia della FP3:

1 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’46.488 14 1’45.651 7

2 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’46.319 16 1’45.907 12 0.256 0.256

3 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’46.716 14 1’46.060 10 0.409 0.153

4 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’46.531 13 1’46.072 13 0.421 0.012

5 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’46.651 14 1’46.188 12 0.537 0.116

6 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’46.854 16 1’46.226 15 0.575 0.038

7 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’46.621 15 1’46.418 15 0.767 0.192

8 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.901 15 1’46.451 12 0.800 0.033

9 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’46.568 14 1’46.464 17 0.813 0.013

10 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.548 15 1’46.498 14 0.847 0.034

11 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’48.910 17 1’46.528 15 0.877 0.030

12 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’46.595 14 1’46.963 9 0.944 0.067

13 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’47.397 14 1’46.598 13 0.947 0.003

14 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’47.565 16 1’46.600 13 0.949 0.002

15 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’47.965 7 1’46.600 4 0.949

16 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’46.662 14 1’46.621 14 0.970 0.021

17 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’47.898 13 1’46.674 15 1.023 0.053

18 28 I.GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 1’47.942 9 1’46.696 10 1.045 0.022

19 11 S.GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 1’47.393 13 1’46.766 10 1.115 0.070

20 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’47.005 14 1’46.783 8 1.132 0.017

21 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’46.841 16 1’48.016 16 1.190 0.058

22 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’47.340 11 1’46.856 7 1.205 0.015

23 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’47.313 16 1’46.957 16 1.306 0.101

24 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’49.297 13 1’47.144 8 1.493 0.187

25 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’47.200 16 1’48.366 9 1.549 0.056

26 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’48.503 16 1’47.493 11 1.842 0.293

27 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’48.296 11 1’47.568 11 1.917 0.075

28 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’47.605 15 1’48.122 13 1.954 0.037

8.45 I tempi della FP2 di ieri pomeriggio:

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 213.0 1’45.651

2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 213.0 1’45.907 0.256 / 0.256

3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.5 1’46.060 0.409 / 0.153

4 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 212.1 1’46.072 0.421 / 0.012

5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 210.1 1’46.188 0.537 / 0.116

6 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 213.0 1’46.226 0.575 / 0.038

7 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 209.3 1’46.418 0.767 / 0.192

8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1’46.451 0.800 / 0.033

9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 209.3 1’46.464 0.813 / 0.013

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 213.4 1’46.498 0.847 / 0.034

11 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.0 1’46.528 0.877 / 0.030

12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 207.6 1’46.598 0.947 / 0.070

13 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.0 1’46.600 0.949 / 0.002

14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1’46.600 0.949

15 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 212.5 1’46.621 0.970 / 0.021

16 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 212.1 1’46.674 1.023 / 0.053

17 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 209.7 1’46.696 1.045 / 0.022

18 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 210.5 1’46.766 1.115 / 0.070

19 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 208.8 1’46.783 1.132 / 0.017

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.9 1’46.856 1.205 / 0.073

21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 209.7 1’46.957 1.306 / 0.101

22 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 210.5 1’46.963 1.312 / 0.006

23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 206.8 1’47.144 1.493 / 0.181

24 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 211.3 1’47.493 1.842 / 0.349

25 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 1’47.568 1.917 / 0.075

26 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 209.7 1’48.016 2.365 / 0.448

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.0 1’48.122 2.471 / 0.106

28 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 204.5 1’48.366 2.715 / 0.244

8.42 Tutto è pronto da Jerez de la Frontera per l’ultima sessione del week-end prima delle qualifiche. Il turno che ci apprestiamo a vivere è oltremodo importante visto che i primi 14 della combinata al termine della FP3 passano direttamente in Q2.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Spagna per i protagonisti della Moto3.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera si entra nel vivo del settimana in terra andalusa, con i piloti che andranno a sfidarsi sul filo dei millesimi per conquistare la pole position in vista della gara di domani.

Quale sarà il programma di oggi per la classe più leggera? Si inizierà con la terza sessione di prove libere alle ore 9.00, quindi le qualifiche scatteranno dalle ore 12.35 con la Q1, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 13.00, andando comporre la griglia di partenza della gara di domani.

La giornata di ieri ha messo in mostra uno straordinario Gabriel Rodrigo, inseguito a breve distanza da un eccellente Niccolò Antonelli. Molto bene anche Romano Fenati e Andrea Migno, mentre non mancheranno nel lotto dei favoriti anche Dennis Foggia, Jaume Masià, Darryn Binder e, soprattutto, il leader della classifica generale, il rookie Pedro Acosta.

Il sabato del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale Moto3 2021, prenderà il via alle ore 9.00 con la FP3, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 12.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata sul tracciato di Jerez de la Frontera, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera.

Foto: Lapresse