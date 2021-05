Sport in tv oggi (mercoledì 19 maggio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 19 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Coppa Italia e la Serie C, il ciclismo con il Giro d’Italia e la Vuelta Andalucia, il tennis con i tornei ATP di Lione e Ginevra e WTA di Parma e Belgrado I, il nuoto con gli Europei, il curling con i Mondiali di doppio misto, il karate con gli Europei, la pallanuoto con la Serie A1, l’atletica con il Meeting di Castiglione della Pescaia ed il basket con la NBA.

SPORT IN TV MERCOLEDI’ 19 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

00.30 Basket, NBA: Indiana Pacers-Charlotte Hornets – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

03.00 Basket, NBA: Boston Celtics-Washington Wizards – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

10.00 Curling, Mondiali doppio misto – Germania-Italia

10.00 Nuoto, Europei – RaiSport+HD, RaiPlay

10.00 Karate, Europei – canale YouTube WKF

10.30 Tennis, ATP 250 Lione – 10.30-15.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(Musetti-Korda primo match, Karatsev-Sinner secondo match)

11.00 Tennis, WTA 250 Parma – 15.00-18.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(Wang-Di Giuseppe primo match, Sorribes Tormo-Errani secondo match, Gauff-Giorgi quarto match – non prima 17.00)

12.00 Tennis, ATP 250 Ginevra – 18.00-20.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(Fognini-Djere secondo match, Cecchinato-Shapovalov quarto match – non prima 18.00)

12.00 Tennis, WTA 250 Belgrado I – 20.00-23.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(non ci sono italiane in campo)

13.00 Pallanuoto, Serie A1: RN Savona-Telimar Palermo

13.10 Ciclismo, Giro d’Italia: 11ma tappa – RaiSport+HD (14.00 Rai2), Eurosport1, RaiPlay, EurosportPlayer, discovery+

14.00 Ciclismo, Vuelta Andalucia: 2a tappa – Eurosport Player

14.45 Atletica, Meeting Castiglione della Pescaia – dalle 18.30 atletica.tv

16.00 Pallanuoto, Serie A1: Pro Recco-AN Brescia – RaiSport+HD, RaiPlay

17.00 Curling, Mondiali doppio misto – Italia-Ungheria

17.45 Calcio, Serie C: Bari-Foggia – RaiSport+HD, RaiPlay, Eleven Sports

18.00 Nuoto, Europei – Rai2, (18.55 RaiSport+HD), RaiPlay

21.00 Calcio, Coppa Italia: Atalanta-Juventus – Rai1, RaiPlay

