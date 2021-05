LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Cardin, Busà, Crescenzo e Semeraro lanciano la sfida! Attesa per Bottaro e Busato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei EKF 2021 di karate che si disputeranno da oggi, mercoledì 19 fino a sabato 22 maggio, in quel di Porec (Croazia). Siamo di fronte ad un momento di capitale importanza per la stagione del karate dato che, dopo l’evento continentale, rimarrà solamente il Torneo Pre-Olimpico di Parigi per centrare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. A Porec vedremo l’ultima chance a disposizione degli atleti per qualificarsi alle Olimpiadi tramite il ranking. Per l’Italia non ci sono atleti che potranno accedere direttamente ma sarà ad ogni modo una tappa fondamentale nel cammino di preparazione verso le Olimpiadi.

Cosa propone la giornata odierna sul tatami croato? Si inizierà alle ore 10.00 con le eliminatorie del kata femminile, quindi alle ore 11.00 toccherà al kata maschile. Dalle ore 12.30 scatterà il percorso del kumitè donne +68kg, alle ore 13.45 sarà la volta del kumitè uomini +84kg, quindi alle ore 15.00 saranno in pedale le karateka del kumitè donne -68kg. Il programma della prima giornata, tuttavia, non sarà ancora concluso, dato che alle ore 16.15 sarà la volta del kumitè uomini -84kg, quindi alle ore 17.30 circa il kumitè donne -61kg, infine chiuderà il tabellone il kumitè uomini -75kg. Le finali si disputeranno nella mattinata di sabato 22 maggio.

Per l’Italia vedremo impegnati Viviana Bottaro e Mattia Busato per il kata individuale maschile e femminile, quindi Laura Pasqua (-61kg), Silvia Semeraro (-68kg), Clio Ferracuti (+68kg), Luigi Busà (-75kg), Michele Martina (-84kg) e Simone Marino (+84kg).

La prima giornata dei Campionati Europei EKF di karate scatterà alle ore 10.00 con il programma del kata. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di tutto il programma, per non perdere nemmeno un istante dell’azione sul tatami di Porec.

Foto: Lapresse