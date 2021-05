LIVE Musetti-Korda, ATP Lione in DIRETTA: sfida imprevedibile tra NextGen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Sebastian Korda, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Lione. Il toscano va a caccia dei quarti di finale sulla terra rossa francese.

Davvero ottimo l’esordio di Musetti a Lione con il toscano che ha saputo battere in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 19 del mondo e settima testa di serie, con il punteggio di 7-6 3-6 7-5, prendendosi la rivincita dopo il ko di Barcellona.

Adesso per Musetti ci sarà la sfida con Korda. Un bello scontro tra Next Gen e tra due giocatori che hanno sicuramente un futuro importante davanti a loro. L’americano è in continua crescita e nel primo turno ha superato in due set il francese Pierre-Hugues Herbert per 6-4 7-5.

La partita avrà inizio alle 10.30 (primo match di giornata) e sarà trasmessa in tv su Supertennis.

