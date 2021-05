LIVE Atletica, Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost si ferma a 1.90, Ta Lou sotto gli undici secondi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.51 L’azzurro Galolu Kankanamalage si prende la prima serie dei 400 metri maschili con il crono di 49.19.

18.47 Marileidy Paolino, dominicana, si aggiudica la seconda serie dei 400 metri con il tempo di 51.31, record del Meeting di Castiglione della Pescaia.

18.45 Nel lancio del disco si trova in testa l’italiana Valentina Aniballi con la misura di 52.72, migliore risultato stagionale personale.

18.40 Nella prima serie la svedese Hjelmer è prima con il tempo di 53.59, precedendo l’azzurra Virginia Troiani.

18.37 Sta per partire la prima delle due serie dei 400 metri femminili.

18.33 Nei 100 metri si qualificano alla finale il francese Golitin (10.27), l’iraniano Taftian e il danese Musah. Eliminati gli azzurri Zlatan, Artuso e Cappelletti.

18.28 In corso adesso le batterie dei 100 metri maschili, mentre fra poco avrà inizio anche la finale del disco e del salto con l’asta femminile.

18.18 Maria-Josée Ta Lou scende sotto il muro degli 11 secondi nei 100 metri femminili: 10.97 e miglior tempo per dispersione per la campionessa ivoriana.

18.15 Sia Vukovic che Trost si femano a quota 1.90. Termina così la finale del salto in alto femminile con la vittoria a pari merito dell’azzurra e della montenegrina.

18.12 Chiara Melon è prima nella prima delle due batterie dei 100 metri femminili con il tempo di 11.44,

18.04 Vukovic supera al primo tentativo anche la misura degli 1.88. Vediamo adesso come si disimpegnerà Alessia Trost.

18.01 Nel frattempo Giada Carmassi ha conquistato il successo nei 100 metri a ostacoli con il tempo di 13.19, appena sette centesimi superiore al suo record personale. Seconda la greca Elisavet Pesiridou.

17.57 Alessia Trost sbaglia alla prima, ma non alla seconda agli 1.86! Bene anche Vukovic. Sembrerebbe essere gara a due per la vittoria.

17.52 Niente da fare per Idea Pieroni che viene respinta alla quota di 1.84, mentre prosegue l’avventura di Vukovic che avanza proprio all’ultimo tentativi residuo.

17.47 Alessia Trost è l’unica a superare la misura dell’1.84 al primo colpo. Tutte le altre sbagliano e sono messe sotto pressione dalla ventottenne di Pordenone.

17.44 Erika Furlani è la seconda ad essere eliminata. Il secondo tentativo è vincente per Alessia Trost e la giovanissima Idea Pieroni.

17.41 Nuovamente con le spalle al muro Furlani ai 1.81. L’azzurra si era già trovata in questa situazione a quota 1.75.

17.38 Solo Simic e Morara riescono a superare quota 1.81 sinora. Il primo tentativo non va a buon fine per Alessia Trost.

17.33 Supera la prima quota una delle principali favorite di questo appuntamento, ossia la montenegrina Marija Vukovic.

17.30 Rimane in gara anche la classe 2002 azzurra Idea Pieroni che supera la misura degli 1.78 all’ultimo tentativo disponibile. La prima eliminata è la veterana israeliana Danielle Frenkel.

17.25 Molto brava a salvarsi Furlani al terzo tentativo, procede piuttosto bene anche la gara di Marta Morara. La classe 1999 romagnola, dopo un errore agli 1.72, ha superato anche quota 1.78 al primo colpo.

17.22 Alessia Trost è partita bene alla misura di 1.75, già due errori alla stessa quota per Erika Furlani che si trova già con le spalle al muro.

17.18 E’ in corso la finale del salto in alto femminile: per l’Italia da monitorare le prestazioni di Alessia Trost ed Erika Furlani.

17.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting Internazionale di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

La presentazione dell’evento

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting di Castiglione della Pescaia, tappa del circuito delle gare nazionali dopo il Meeting di Savona di giovedì scorso.

Si prospetta un evento di prestigio e piuttosto internazionale, viste le presenze delle stelle ivoriane della velocità: Marie-Josée Ta Lou (bronzo iridato nei 100 metri) e Arthur Cissé. Oltre a loro ci saranno nomi illustri come il francese Mahiedine Mekhissi (tre volte medaglia olimpica) sui 3000 siepi, i gemelli belgi Kevin Borlée e Dylan Borlée sui 400, il transalpino Hugo Tavernier nel lancio del martello, la kenyana Josephine Kiplangat sugli 800.

Anche gli italiani sono molto attesi a questo appuntamento. Su tutte Roberta Bruni che nell’ultimo weekend ha eguagliato il record italiano nell’asta: 4.60. Le sue principali avversarie saranno Elisa Molinarolo (4.55) e Sonia Malavisi. Sarà un banco di prova importante nel salto in alto per Erika Furlani e Alessia Trost, ancora a caccia dell’1.96 che rappresenta il minimo olimpico per volare a Tokyo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Meeting di Castiglione della Pescaia a partire dalle 17.00, quando comincerà il salto in alto femminile. Buon divertimento.

Foto: LaPresse