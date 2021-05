Sport in tv oggi (mercoledì 12 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giornata ricca di eventi sportivi da seguire quella di oggi, mercoledì 12 maggio. Si comincia con gli Europei di nuoto, con le gare del nuoto artistico, dei tuffi e soprattutto del nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri protagonista.

Focus poi sugli Internazionali d’Italia. Oggi sarà il giorno della grande sfida tra Jannik Sinner e Rafael Nadal e l’altoatesino va a caccia dell’impresa opposto al “Re del rosso”. Prosegue poi l’avventura del Giro d’Italia 2021: quinta tappa per la Corsa Rosa e le emozioni non mancheranno di certo.

Di scena poi le qualificazioni olimpiche della canoa velocità e il 36° turno del campionato di calcio di Serie A, prossimo ai titoli di coda e con alcuni verdetti in pending.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA SPORT IN TV (12 MAGGIO)

09.00 NUOTO ARTISTICO (Europei 2021): Finale singolo libero – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

10.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): secondo turno tabellone maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e Now.

10.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): secondo turno tabellone femminile – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

11.00 CANOA VELOCITA’ (Qualificazioni olimpiche): Finali – Diretta streaming su canoeicf.com.

11.00 NUOTO DI FONDO (Europei 2021): 5 km femminile – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

11.30 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): Mager vs Sonego – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e Now.

12.00 TUFFI (Europei 2021): preliminari trampolino 1m uomini – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

13.10 CICLISMO (Giro d’Italia 2021): quinta tappa – Diretta tv su Rai Sport dalle ore 12.10, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 13.05, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

14.45 NUOTO DI FONDO (Europei 2021): 5 km maschile – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

15.30 TENNIS (Internazionali d’Italia): Berrettini vs Millman – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e Now.

16.00 TENNIS (Internazionali d’Italia): Travaglia vs Shapovalov – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e Now.

16.00 NUOTO ARTISTICO (Europei 2021): Finale routine tecnica prova a squadre – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

16.00 CICLISMO (Giro dell’Ungheria): prima tappa – Diretta streaming su Eurosport Player.

16.00 CALCIO A 5 (Playoff Serie A): Signor Prestito CMB Matera vs Italservice Pesaro – Nessuna copertura televisiva e streaming.

18.00 TENNIS (Internazionali d’Italia): Sinner vs Nadal – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), Canale 20, live streaming su Sky Go, Now e sportmediaset.it.

18.05 CALCIO A 5 (Playoff Serie A): Sandro Abate vs Came Dosson – Nessuna copertura televisiva e streaming.

18.30 CALCIO (Serie A): Cagliari-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN.

18.30 CANOA VELOCITA’ (Qualificazioni olimpiche): Finali – Diretta streaming su canoeicf.com.

19.30 TUFFI (Europei 2021): Finale syncro trampolino 3m mixed – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.00 CALCIO A 5 (Playoff Serie A): Meta Catania Bricocity vs Acqua&Sapone Unigross – Nessuna copertura televisiva e streaming.

20.40 TUFFI (Europei 2021): Finale trampolino 1m uomini – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.45 CALCIO (Serie A): Atalanta-Benevento – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su Now.

20.45 CALCIO (Serie A): Bologna-Genoa – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go e su Now.

20.45 CALCIO (Serie A): Inter-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 256, live streaming su Sky Go e su Now.

20.45 CALCIO (Serie A): Lazio-Parma – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now.

20.45 CALCIO (Serie A): Sampdoria-Spezia – Diretta streaming su DAZN.

20.45 CALCIO (Serie A): Sassuolo-Juventus – Diretta streaming su DAZN.

20.45 CALCIO (Serie A): Torino-Milan – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e su Now.

Foto: LaPresse

DIRETTA LIVE TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA DALLE 13.00