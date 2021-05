LIVE Sonego-Mager, Masters1000 Roma in DIRETTA: il derby italiano vale gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021 che vede di fronte Lorenzo Sonego e Gianluca Mager in scena sul Grand Stand Arena. Un derby molto sentito tra due giocatori in un ottimo momento di forma.

Il piemontese ieri ha avuto ragione di Gael Monfils dopo una lunghissima maratona, festeggiando in maniera fantastica il suo 26mo compleanno. Bisognerà capire se e come lo sforzo del match di ieri possa influenzare sulla partita in programma oggi. Sonego è un combattente e non si tira mai indietro gettando spesso il cuore oltre l’ostacolo.

Mager ha battuto all’esordio l’australiano Alex De Minaur, un avversario di grande caratura che dimostra l’ottimo stato di salute del ligure. Tra i due non ci sono precedenti nel circuito maggiore mentre sono state quattro le sfide tra Challenger e Futures con il numero 90 del mondo in vantaggio 3-1 anche se l’ultima partita risale al 2015.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del derby tra Lorenzo Sonego e Gianluca Mager, sfida valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera sul Grand Stand Arena e inizierà al termine della partita tra Roberto Bautista Agut e Cristian Garin con inizio alle ore 10.00. Buon divertimento!

