LIVE Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: otto azzurri cercano le finali di domani

10.10 Si passa ora al K1 500, con Agata Fantini che sarà nella terza serie. Tre batterie, la prima in finale, le altre tutte in semifinale. Nella prima serie al via Paesi Bassi, Norvegia, Turchia, Russia, Svizzera, Ucraina, Francia.

10.07 Vince la Croazia in 51.36, in finale anche Repubblica Ceca e Romania. In semifinale Germania, Serbia e Spagna.

10.05 Nella seconda batteria al via Repubblica Ceca, Croazia, Spagna, Germania, Romania e Serbia.

10.02 Vince la Georgia in 50.97, che va in finale con Gran Bretagna e Francia. Alla semifinale del pomeriggio Ucraina, Lituania e Slovacchia.

10.00 Si inizia con il C1 200 femminile: le prime tre vanno in Finale, le altre in semifinale. Nella prima serie al via Francia, Ucraina, Georgia, Gran Bretagna, Lituania e Slovacchia.

09.50 Domani saranno invece in palio i pass olimpici: due nel K1 1000 maschile, uno nel C1 1000 maschile, due nel C2 1000 maschile, due nel K1 200 femminile, due in palio nel K1 500 femminile, uno nel K2 500 femminile. Oggi però bisognerà pensare ad arpionare le finali.

09.40 Oggi tocca ad Andrea Schera nel K1 1000, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000, Agata Fantini nel K1 500, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500, Francesca Genzo nel K1 200. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile e nel K2 1000 maschile.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata delle gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità: oggi, mercoledì 12 maggio, dalle ore 10.00, scatteranno le prime batterie verso le semifinali del pomeriggio.

