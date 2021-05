LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia a caccia della finale dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.16: L’ucraino Oleg Kolodiy sporca l’entrata del ritornato ed ottiene 60.45, inserendosi al terzo posto a pari merito.

12.15: Secondo posto per il tedesco Patrick Hausding con un ritornato da 65.10.

12.11: Solo 55.80 con il doppio e mezzo ritornato raggruppato per il russo Molianov.

12.09: Ottimo inizio del britannico Jack Laugher, grande favorito per l’oro, che ottiene 69 punti con il doppio e mezzo indietro raggruppato.

12.08: Il bielorusso Yuri Naurozau si porta al comando con un doppio e mezzo ritornato raggruppato da 60.45 punti.

12.03: Subito un buon tuffo per il britannico Ross Haslam, che ottiene 58.50.

12.00: Comincia la qualifica con lo spagnolo Arevalo. 42.90 per il tuffatore iberico.

11.53: I sei tuffi di Giovanni Tocci

doppio e mezzo avanti carpiato

doppio e mezzo avanti con un avvitamento e mezzo

doppio e mezzo indietro raggruppato

doppio e mezzo rovesciato raggruppato

triplo e mezzo avanti raggruppato

doppio e mezzo ritornato raggruppato

11.51: I sei tuffi di Lorenzo Marsaglia

doppio e mezzo ritornato raggruppato

uno e mezzo rovesciato conn due avvitamenti e mezzo

doppio e mezzo rovesciato raggruppato

doppio e mezzo indietro raggruppato

triplo e mezzo avanti raggruppato

doppio e mezzo avanti con un avvitamento e mezzo

11.45: Ci sarà prima da affrontare la qualifica e sarà una maratona con ben 32 atleti in gara e sei tuffi per ciascuno. Gli ultimi due a salire sul trampolino saranno proprio gli azzurri.

11.40: Dopo la straordinaria giornata di ieri con la doppietta dal metro di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani (oro e bronzo), oggi tocca alla gara maschile con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.

11.30: Buongiorno e benvenuti alla diretta della terza giornnata degli Europei di tuffi.

Programma, orari, tv e streaming Coppa degli Europei di Budapest 2021 – La presentazione degli Europei di Budapest 2021 di tuffi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021. Dopo la Coppa del Mondo a Tokyo che ha assegnato le ultime carte olimpiche, è già tempo di tornare in gara per l’appuntamento continentale in programma alla Duna Arena di Budapest.

Un Europeo cominciato in maniera scintillante per l’Italia, con l’argento nel Team Event e soprattutto la doppietta dal metro femminile con l’oro di Elena Bertocchi ed il bronzo di Chiara Pellacani. Oggi tocca agli uomini con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che puntano prima di tutto a superare la fase di qualificazione (ore 12.30) e poi in finale (dalle 19.30) i due azzurri si giocheranno le medaglie.

Sempre alle 19.30 ci sarà anche la finale del sincro misto dai tre metri. La coppia azzurra sarà composta da Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che proveranno a stupire e puntare anche ad una medaglia (sarebbe la terza per la romana).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

FOTO: LaPresse