Roland Garros 2021, tabellone femminile. Barty e Swiatek nello stesso lato, ci sono Podoroska-Bencic e Azarenka-Kuznetsova

Sorteggiato da poco il tabellone femminile dell’edizione 2021 del Roland Garros, e sono parecchie le cose di cui parlare. Un paio di match che valgono nei fatti almeno un ottavo di finale, tanti confronti interessanti e vari altri argomenti popolano la composizione del main draw.

Ashleigh Barty, numero 1 del mondo, comincia con l’americana Bernarda Pera. Per l’australiana l’ostacolo più importante verso i quarti potrebbe essere quello rappresentato dalla tunisina Ons Jabeur, non propriamente fortunata nemmeno in termini di primo turno. Da non sottovalutare quel che può accadere nel primo quarto di tabellone, con Alexandrova alla sfida con Venus Williams, Svitolina in cerca di nuova linfa e Carla Suarez Navarro alla sua ultima volta cercata e sospirata sui campi di Parigi

Lo scontro con la polacca Iga Swiatek potrebbe arrivare in semifinale, ed è una sfida cui in parecchi guardano con grandissima curiosità, visto che la vincitrice dell’ultimo Roland Garros e di Roma, quando si tratta di appuntamenti importanti, non solo non delude, ma è addirittura travolgente. Attenzione però alle chance tanto della greca Maria Sakkari quanto dell’americana Sofia Kenin (e in quel lato di tabellone ci sono anche Giorgi-Martic e Muguruza).

Nella parte bassa, invece, la favorita per arrivare in finale, dato che la giapponese Naomi Osaka sul rosso non vale quanto sul veloce, è la bielorussa Aryna Sabalenka, ma ci sono diversi scontri da tenere d’occhio. Spettacolare il primo turno tra la semifinalista di un anno fa, l’argentina Nadia Podoroska, e la svizzera Belinda Bencic (e occhio alla russa Daria Kasatkina), mentre per Serena Williams c’è l’esordio con la rumena Irina-Camelia Begu. Scontro d’antico sapore è invece quello tra la bielorussa Victoria Azarenka e la russa Svetlana Kuznetsova.

TABELLONE FEMMINILE ROLAND GARROS

Barty (AUS) (1)-Pera (USA)

Linette (POL)-Paquet (FRA) (WC)

Qualificata-Sharma (AUS) (WC)

Putintseva (KAZ)-Jabeur (TUN) (25)

Gauff (USA) (24)-Qualificata

Q. Wang (CHN)-Hsieh (TPE)

Qualificata-Ferro (FRA)

Sevastova (LAT)-Brady (USA) (13)

Ka. Pliskova (CZE) (9)-Vekic (CRO)

Suarez Navarro (ESP)-Stephens (USA)

Qualificata-S. Zhang (CHN)

Petkovic (GER)-Muchova (CZE) (18)

Alexandrova (RUS) (32)-V. Williams (USA)

Krejcikova (CZE)-Kr. Pliskova (CZE)

Li (USA)-Gasparyan (RUS)

Babel (FRA) (WC)-Svitolina (UKR) (5)

Kenin (USA) (4)-Ostapenko (LAT)

Qualificata-Blinkova (RUS)

Martincova (CZE)-Jorovic (SRB)

Zhu (CHN)-Pegula (USA) (28)

Sakkari (GRE) (17)-Qualificata

Paolini (ITA)-Qualificata

Watson (GBR)-Diyas (KAZ)

Qualificata-Mertens (BEL) (14)

Muguruza (ESP) (12)-Kostyuk (UKR)

S. Zheng (CHN)-Sorribes Tormo (ESP)

Qualificata-Gracheva (RUS)

Giorgi (ITA)-Martic (CRO) (22)

Kontaveit (EST) (30)-Golubic (SUI)

Qualificata-Mladenovic (FRA)

Peterson (SWE)-Rogers (USA)

Juvan (SLO)-Swiatek (POL) (8)

S. Williams (USA) (7)-Begu

Rus (NED)-Buzarnescu (ROU)

Collins (USA)-Qualificata

Qualificata-Kerber (GER) (26)

Rybakina (KAZ) (21)-Jacquemot (FRA) (WC)

Hibino (JPN)-Stojanovic (SRB)

Vesnina (RUS)-Qualificata

Qualificata-Kvitova (CZE) (11)

Azarenka (BLR) (15)-Kuznetsova (RUS)

Tauson (DEN)-Badosa (ESP)

Fernandez (CAN)-Potapova (RUS)

Dodin (FRA) (WC)-Keys (USA) (23)

Pavlyuchenkova (RUS) (31)-McHale (USA)

Kozlova (UKR)-Tomljanovic (AUS)

Parry (FRA) (WC)-Sasnovich (BLR)

Qualificata-Sabalenka (BLR) (3)

Andreescu (CAN) (6)-Zidansek (SLO)

Brengle (USA)-Qualificata

Bouzkova (CZE)-Siniakova (CZE)

Anisimova (USA)-Kudermetova (RUS) (29)

Konta (GBR) (19)-Cirstea (ROU)

Van Uytvanck (BEL)-Trevisan (ITA)

Kasatkina (RUS)-Doi (JPN)

Podoroska (ARG)-Bencic (SUI) (10)

Bertens (NED) (16)-Hercog (SLO)

Siegemund (GER)-Garcia (FRA)

Cornet (FRA)-Tan (FRA) (WC)

Kanepi (EST)-Vondrousova (CZE) (20)

Riske (USA) (27)-Davis (USA)

Burel (FRA) (WC)-Kovinic (MNE)

Qualificata-Bogdan (ROU)

Tig (ROU)-Osaka (JPN) (2)

Foto: LaPresse