L’Olimpia Milano si è qualificata alla Final Four dell’Eurolega 2021 di basket. La compagine meneghina ha staccato il biglietto per gli atti conclusivi della massima competizione continentale ed è tra le quattro migliori squadra d’Europa. Si tratta di un traguardo eccezionale raggiunto dai ragazzi di coach Ettore Messina, che hanno raggiunto l’obiettivo sconfiggendo il Bayern Monaco nella decisiva gara-5 dei quarti di finale dopo aver chiuso la regular season al quarto posto in classifica.

Il sodalizio del patron Giorgio Armani potrà così essere protagonista nel weekend del 28-30 maggio, quando a Colonia (Germania) si assegnarà il prestigioso trofeo. Una formazione italiana torna a disputare la Final Four dopo dieci anni: l’ultima a riuscirci fu il Montepaschi Siena nel 2011. L’ultima italiana a salire sul tetto d’Europa fu la Virtus Bologna nel 2001. L’Olimpia Milano ha conquistato l’Eurolega per tre volte: 1966, 1987, 1988.

Le ribattezzate “scarpette rosse” se la dovranno vedere contro il Barcellona in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno CSKA Mosca e Anadolu Efes. Si tratta di un risultato agonistico davvero eccezionale per il sodalizio lombardo, ma il traguardo raggiunto ha anche un enorme risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Olimpia Milano qualificandosi alla Final Four dell’Eurolega 2021 di basket? Parliamo di un assegno milionario, un contributo davvero faraonico e che farà sicuramente comodo alle casse societarie considerando che si è giocato per tutto l’anno senza pubblico sugli spalti.

L’Olimpia Milano ha messo da parte 1,7 milioni di euro di premi. La cifra è suddivisa in questo modo: 840.000 euro per le vittorie in regular season (21, ognuna vale 40.000 euro); 210.000 euro per i successi nei playoff (3 contro il Bayern Monaco, ciascuno assicura 70.000 euro); 650.000 euro per la qualificazione alla Final Four. A questo importo si aggiungono 1,5 milioni di euro di cui Milano beneficia grazie una licenza a lungo termine per la partecipazione all’Eurolega. Complessivamente, dunque, si parla di 3,2 milioni di euro per questa eccezionale annata a livello continentale.

E se Milano dovesse riuscire nell’impresa di alzare al cielo il trofeo? 1,5 milioni di euro di premio (che si “sostituirebbero” ai 650.000 euro portati virtualmente a casa oggi) da aggiungere a 1,05 milioni per i successi ottenuti tra regular season e playoff. Gli importanti per le vittorie nei singoli match sono stabili da ormai qualche anno, come comunicati dalla stessa Eurolega. I premi assegnati alle prime 14 squadre, invece, sono una novità di quest’anno e gli importi sono riportati tra gli altri da Eurohoops e Nova.rs.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’OLIMPIA MILANO CON LA QUALIFICAZIONE ALLA FINAL FOUR DI EUROLEGA?

840.000 euro per le vittorie in regular season (21, ognuna vale 40.000 euro)

210.000 euro per i successi nei playoff (3 contro il Bayern Monaco, ciascuno assicura 70.000 euro)

650.000 euro per la qualificazione alla Final Four

1,5 milioni di euro per la licenza a lungo termine per la partecipazione all’Eurolega.

TOTALE: 3,2 milioni di euro

Credit Ciamillo