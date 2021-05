Final Four Eurolega basket 2021: calendario, date, tv, programma, qualificate

CSKA Mosca, Efes Istanbul, Olimpia Milano e Barcellona. Saranno queste le protagoniste delle Final Four 2021 di Eurolega, la massima competizione continentale per club di pallacanestro maschile. I russi avevano già staccato il pass per l’ultima fase della manifestazione lo scorso 28 aprile, mentre le altre tre compagini si sono imposte quest’oggi in gara-5 nelle rispettive serie guadagnandosi gli ultimi pass per Colonia.

Milano ha avuto la meglio sul Bayern Monaco di Andrea Trinchieri al termine di una serie incredibile, che si è conclusa stasera ad Assago con la vittoria meneghina in gara-5 per 92-89 sui tedeschi. La squadra allenata da Ettore Messina se la vedrà in semifinale con gli spagnoli del Barcellona, capaci a loro volta di sconfiggere i russi dello Zenit San Pietroburgo in cinque partite.

L’altra semifinale vedrà invece lo scontro tra il CSKA Mosca ed i turchi dell’Efes Istanbul. Le Final Four di Colonia sono in programma da venerdì 28 a domenica 30 maggio e verranno trasmesse integralmente in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery Plus. Ancora da confermare invece la diretta tv dell’evento su Eurosport.

Di seguito il calendario completo delle Final Four 2021 di Eurolega, in attesa di conoscere gli orari esatti degli incontri:

FINAL FOUR EUROLEGA BASKET 2021: CALENDARIO

VENERDÌ 28 MAGGIO

CSKA Mosca-Efes Istanbul

Olimpia Milano-Barcellona

DOMENICA 30 MAGGIO

Finali (3° e 1° posto)

NB: gli orari verranno definiti nei prossimi giorni

FINAL FOUR 2021 EUROLEGA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport (da confermare)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e Discovery Plus

Credit: Ciamillo

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’OLIMPIA MILANO CON LA FINAL FOUR DI EUROLEGA

LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’OLIMPIA MILANO