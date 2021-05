Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner col 2° turno al Roland Garros? Montepremi e cifre: ora il derby

Jannik Sinner ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert e si è così qualificato al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam di questa stagione di tennis che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il giocatore italiano ha sofferto tremendamente contro il francese, riuscendo a imporsi soltanto in rimonta al quinto set e dopo aver annullato anche un match point. Sospiro di sollievo per l’altoatesino, che ha seriamente rischiato di terminare anzitempo la sua avventura in uno dei quattro tornei più importanti al mondo.

Il numero 19 al mondo, testa di serie nel tabellone principale in terra transalpina, ha faticato tremendamente per regolare l’ostico padrone di casa, attuale numero 85 del ranking ATP. Il 19enne si è imposto per 6-1, 4-6, 6-7(4), 7-5, 6-4 dopo addirittura 3 ore e 35 minuti di autentica battaglia. Il nostro portacolori ha dovuto tirare fuori le unghie e i denti per sbrigare la pratica d’esordio e per regalarsi il derby al secondo turno contro Gianluca Mager, compiendo il primo passo verso il possibile ottavo di finale contro Rafael Nadal.

L’azzurro deve difendere i tantissimi punti raccolti lo scorso anno quando si spinse fino ai quarti di finale, venendo battuto da Rafael Nadal. Proprio per questo motivo una sconfitta oggi sarebbe stata ancora più letale e lo avrebbe fatto precipitare nel ranking. Il risultato odierno ha una notevole importanza agonistica, ma ha anche un risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Herbert e qualificandosi al secondo turno del Roland Garros?

Il montepremi è già particolarmente interessante, visto che si parla di 84.000 euro. Per rendere l’assegno ancora più generoso bisogna fare ancora più strada nel torneo: l’accesso al terzo turno vale 113.000 euro, la qualificazione agli ottavi di finale assicura 170.000 euro, la partecipazione ai quarti di finale garantisce 255.000 euro, l’ingresso in semifinale viene premiato con 375.000 euro, il finalista perdente si consola con 750.000 euro, il vincitore del torneo porta a casa 1,4 milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER COL 2° TURNO AL ROLAND GARROS?

84.000 euro.

Foto: Lapresse